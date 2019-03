Spoveď Kataríny, ktorú mal ako 13-ročnú sexuálne zneužívať režisér Paulíny: Šokujúce detaily!

Priznanie po rokoch! Katarína Danová (30) po sedemnástich rokoch v otvorenej spovedi priznala sexuálne zneužívanie starším mužom. Podľa jej slov ide o organizátora detských táborov Chachaland, režiséra Romana Paulínyho (54), ktorý je známy nielen v televíznom prostredí, ale aj tým, že mal za manželku markizáčku Andreu Paulínyovú (44).

Šokujúce detaily vzťahu vtedy len trinásťročnej školáčky s mužom štyridsiatnikom vyrozprávala pre denník SME. Režisér všetky obvinenia Kataríny rezolútne odmieta. Katarína Danová sa po neuveriteľných sedemnástich rokoch rozhodla uľaviť svojej duši a vyrozprávať svoj príbeh v eseji, ktorú verejne publikovala. Ako priznala, dlhý čas nebola schopná o sexuálnom zneužívaní hovoriť.

Všetko sa to podľa nej začalo v detskom tábore v roku 2004, keď sa prvýkrát zoznámila s Romanom Paulínym, usmiatym a priateľským vedúcim. „Na prvom turnuse sa nič nestalo. Spustilo sa to až na silvestrovskom, viac si ma tam všímal. Pýtal sa ma vtedy napríklad, či by sme nešli spolu do kina, len my dvaja, a ja som súhlasila,“ opísala Katarína svoje prvé stretnutia s Paulínym vo video rozhovore pre denník SME.

„Bol všeobecne dosť kontaktný s mladými dievčatami. Išiel postupne, najskôr ma chytil len za ruku, držal ma za koleno, potom prišlo k nejakému bozkávaniu a postupne to eskalovalo. Blízky okruh vedúcich tábora o nás vedel, ale nič neurobili.“ Samotná Katka však zašla aj do väčších detailov.

„Najskôr to bolo tak, že sa mi snažil po čase robiť nejaké príjemné veci a hrať na moju zvedavosť. Spomínam si, ako ma raz zaviezol autom, parkovali sme pred domom a tam mi strčil ruku do jeho nohavíc. Zostala som zmätená, nevedela som, čo mám robiť. Povedal len, že si myslel, že som to už robila. Vedel pritom, že to tak nie je,“ opisuje nechutnosti spred rokov brunetka.

Ako sa však zdá, zvrátený vzťah štyridsaťročného zrelého muža s trinásťročnou dievčinou nezostal len pri ľahkých intímnostiach. Keď Katka povyrástla, Paulíny jej mal ponúknuť prácu v tábore. „Dal mi malú úlohu vo výrobnom štábe, niečo som kontrolovala. Chodili sme spolu na služobné cesty aj s jeho dcérou Martinou. Prezentoval, že ma berie ako jej kamarátku.

Raz sme spolu boli dokonca v izbe všetci traja. Ja som spala s ním na jednej posteli a jeho dcéra na druhej. Došlo k sexuálnemu styku. On tvrdil, že dcéra určite spí a nič nepočuje. Ja som sa bránila a hovorila, že je to čudné, ale prišlo k tomu,“ šokuje svojimi vyjadreniami Danová.

Vypovedala v jeho prospech

Katka bola naposledy v kontakte s Paulínym, keď mala 22 rokov. V tom čase podľa jej slov cítila, že niečo nie je v poriadku. Ešte predtým však ako sedemnásťročná bola vypovedať na polícii. Na Paulínyho vtedy podala jeho expriateľka trestné oznámenie vo veci sexuálneho zneužívania maloletej a Katka bola svedčiť.

„Bola som s ním vtedy stále v kontakte. Vykreslil mi to tak, že tá žena je šialená a chce sa mu pomstiť, lebo ju nechce. V tej dobe mi to vôbec nedochádzalo, všetko som poprela. Vtedy mi to prišlo smiešne,“ priznáva mladá žena dôvody, prečo sa Paulínyho zastala. Trestné oznámenie bolo vtedy vyšetrovateľom zastavené. Polícia nechcela komentovať, ako vtedy zbierala v tomto prípade dôkazy. Danová priznala, že k výsluchu nebol vôbec prizvaný psychológ.