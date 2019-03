Mafián Černák na nespoznanie: Z tvrdého bossa plačko? Psychológ to o ňom povedal narovinu

Na Okresnom súde v Banskej Bystrici sa za prísnych bezpečnostných opatrení uskutočňuje pojednávanie s Mikulášom Černákom (52). Ide o prípad vraždy Gregorza Szymaneka († 30), ku ktorej sa niekdajší najobávanejší mafiánsky boss priznal.

A nielen to, oľutoval ju a ospravedlňoval sa rodine a dokonca zopakoval, že sa mu o detailoch brutálnej popravy ťažko hovorí. Naozaj sa mafiánsky boss za mrežami zmenil, alebo je to len hra, aby sa o pár rokov mohol dostať na slobodu? Odborník v tom má jasno.

Mikuláš Černák je odsúdený na doživotie za niekoľko vrážd. Aj napriek tomu sa môže po odsedení si 25 rokov dostať na slobodu. Bolo by to v roku 2023. V poslednom období Černák prelomil mlčanie a pomáha odhaľovať vraždy, a to aj tie, v ktorých vystupoval sám v hlavnej úlohe ako brutálny a chladnokrvný vrah.

Teraz hovorí, že sa zmenil, a že všetko ľutuje. Je vraj iný človek. „Za tie roky má človek dosť času premýšľať. Keď som páchal túto organizovanú trestnú činnosť, bolo to po revolúcii, prišla tá doba, že bolo všetko otvorené. Boli sme chalani z dediny. Mal som od 25 do 30 rokov a tie činy, čo sa stali, boli v tom období,“ povedal na súde Mikuláš Černák.

„Dnes sa za to veľmi hanbím. Musím povedať, že vtedy sme sa tým chválili. Dnes sa na to pozerám úplne inak. Verte alebo nie, je to tak. Je mi ľúto, čo sa stalo, nedá sa to vrátiť späť. Chcel by som sa všetkým ospravedlniť,“ kajal sa Černák pred súdom. Podľa psychológa Jindřicha Cupáka si však týmito vyjadreniami chce len zlepšiť vyhliadky na podmienečné prepustenie z basy.

Psychológ: Neverím mu

Jindřich Cupák, psychológ

„Viem od jeho striedajúcich sa obhajcov, že spoločne hľadali cestu, ako ďalej vo svojom živote a spoločne našli toto východisko. A to, že spolupracuje, a že je úplne zmenený človek - ja na takéto zmeny neverím. Keby išlo o jeden čin, dá sa to pochopiť, ale s ohľadom na systém, ktorý vytvoril, spôsoby, ktorými konal, z toho je jasné, že toto je iba účelová záležitosť, ktorá mu má zlepšiť vyhliadky pri hodnotení jeho žiadosti o prepustenie po 25 rokoch. Opakované prekračovanie spoločenských noriem najhrubším spôsobom, z toho je jasné, že tam k žiadnej zmene nedochádza, nie je dôvod na zmenu. Ibaže momentálne je to latentné,“ povedal psychológ Jindřich Cupák.

Za tieto vraždy sedí

September 1994

Vražda údajného policajného informátora Jozefa Filipa. K činu sa priznal.

December 1994

Vražda Jozefa Štefana, ktorého Černák zastrelil a nechal ho v aute zhorieť.

Február 1997

Černák sa spolupodieľal na fyzickej likvidácii Štefanovho kamaráta Pavla Lenharta, ktorý bol zastrelený dvoma ranami do hlavy.

Marec 1997

Zúčastnil sa aj na vraždách dvoch mužov z dunajskostredského podsvetia Milana Siposa a Emila Potascha, ktorých telá videli svedkovia vynášať z Černákovej firmy zabalené v kobercoch.

Marec 1997

V popradskom hoteli Gerlach nožom bodal bývalého policajta Gustáva Slivenského, ktorému následne jeho ľudia odrezali hlavu a vystavili ju na výstrahu na kapotu auta v Poprade.