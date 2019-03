Ich profesiu podporil aj herec Hugh Jackman: Najlepším učiteľom sveta sa stal tento muž!

Najlepším učiteľom sveta sa stal 36-ročný Peter Tabichi z Kene.

Cenu Global Teacher Prize dotovanú sumou milión dolárov získal v nedeľu v Dubaji v konkurencii učiteľov z celého sveta.

Ocenený Tabichi je učiteľom matematiky a fyziky. Vo svojom prejave hovoril o tom, že cena nie je uznaním jeho, ale mladých ľudí z afrického kontinentu. Poďakoval sa svojmu otcovi, ktorého si váži, pretože o matku prišiel, keď mal 11 rokov. Je učiteľom prírodovedných predmetov v dedine Pwani, kde takmer tretina detí sú siroty alebo má len jedného rodiča a často ju trápia sucho a nedostatok potravín. Osemdesiat percent svojho platu každý mesiac poskytuje na pomoc chudobným.

Kenský prezident Uhuru Kenyatta prostredníctvom video odkazu povedal, že Tabichi je príkladom toho, čo človek môže dosiahnuť, nielen pre Keňu a pre Afriku, ale pre celý svet.

Peter Tabichi sa stal piatym víťazom Global Teacher Prize; v predchádzajúcich rokoch zvíťazili ženy.. Poznamenal, že všetci desiati finalisti sú víťazmi, aj keď vyhrať môže len jeden.



Porota Global Teacher Prize si kladie za úlohu nájsť najlepšieho učiteľa sveta a vytvoriť tak ocenenie, ktoré by sa dalo nazvať aj "učiteľským Oscarom". Do finálovej desiatky sa dostalo päť žien a päť mužov z Gruzínska, Brazílie, Holandska, Spojeného kráľovstva, Indie, USA, Argentíny, Austrálie, Japonska a Kene. Ocenenie udeľuje Nadácia Varkey. Všetkých nominovaných učiteľov, ktorí postúpili do finále, hodnotila odborná komisia. Tá spomedzi všetkých učiteľov vyberala najlepších 50 a následne aj finálnu desiatku.



V tomto roku bola historicky po prvý raz do súťaže nominovaná aj slovenská učiteľka Zuzana Tkáčová, víťazka národného ocenenia Učiteľ Slovenska 2018. Tá sa však do užšieho výberu ani do samotného finále nedostala. Učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach pre TASR zhodnotila, že snaha dostať sa do desiaty bola, "pretože takéto podržanie Slovenska a ukázanie, čo robíme, by bolo super. Na druhej strane som si uvedomila, že možno by to bola veľmi veľká záťaž, ktorá by mi ubrala z toho času, ktorý si myslím, že je potrebné investovať v prvom rade na Slovensku," uzavrela Tkáčová.