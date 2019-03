Nepríjemnosti pred zápasom s Walesom: Slovenským fanúšikom zhabali v Cardiffe bubny

Nenechali ich v štichu!

Zhruba tisícka fanúšikov prišla povzbudiť slovenských futbalistov do waleskej metropoly na druhý zápas kvalifikácie ME 2020. Po víťaznom štarte nad Maďarskom verili, že zverenci trénera Pavla Hapala (49) zabodujú aj na štadióne účastníka anglickej Premier League, za ktorý mal hrávať aj argentínsky útočník Emiliano Sala († 28), ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla.

Už dve hodiny pred výkopom prichádzali skupiny našich priaznivcov k menšiemu z dvoch mestských štadiónov s kapacitou 30-tisíc divákov. Na neďaleko stojaci majestátny Millenium Stadium, tradičné miesto ragbyových zápasov, sa zmestí ešte o 40-tisíc viac. V dresoch, so šálmi, zástavami, klobúkmi a najmä s dobrou náladou postávali v okolí štadióna.

„Prišli sme až zo Stropkova. Najskôr lietadlom do Londýna a odtiaľ vlakom do Cardiffu. Bola to dlhá cesta, ale veríme, že nás chlapci na ihrisku nesklamú a na spiatočnú cestu domov nám pribalia víťazstvo,“ povedal Roman, hovorca päťčlennej partie.

Minimálne dvaja naši fanúšikovia boli smutní už pred zápasom. Pri vstupe do turniketov sa dozvedeli nepríjemnú správu. Na tribúnu nemôžu ísť s bubnami a musia ich nechať pred štadiónom. Darmo presviedčali bezpečnostnú kontrolu, že inde im to povolili a bubon nepredstavuje nebezpečenstvo. A tak ostalo len pri hlasnom a častom povzbudzovaní ,Poďme, chlapci, do toho!´ Pred výkopom ich privítal waleský hlásateľ v slovenčine: Vitajte, Slováci!