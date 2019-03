Mel B odhalila šteklivú informáciu o pomere s kolegyňou zo Spice Girls: Za toto ma bude Geri nenávidieť

Speváčka Mel B rada na seba strháva pozornosť. A už sa dlho nepísalo o jej škandalóznym manželstve so Stephenom Belafontem, s ktorým viedla cez dva roky veľkú rozvodovú bitku.

A médiá sa prestali zaujímať aj o jej nezhody s Victoriou Beckham, ktorá odmietla účasť na comebacku skupiny Spice Girls. Mel preto vytiahla ďalší tromf zo svojej minulosti a k ​​nevôli Christiana Hornera verejnosť upovedomila o tom, že v deväťdesiatych rokoch mala sex s kolegyňou Geri Horner, rodenou Halliwell.

"Boli sme najlepšie kamarátky. Tak sa to jednoducho stalo. Nebolo to významné. Len sa to stalo. My sa tomu len zasmiali, a bolo to. Stalo sa to jediný raz, a potom sme o tom hovorili, ale už sa to nikdy znova nestane. Bola to proste jednorázovka," zverila Melanie Brown televízii ITV.



Štyridsaťšesťročná Geri nie je nadšená z toho, že sú dnes preberané verejne jej sexuálne experimenty staré viac ako dvadsať rokov. A o to menej nadšený je jej manžel Christian Horner. ,,Dúfajme, že keď sa Geri na to spýtajú, nezaprie to, pretože to bola proste len spontánna vec. Nebolo to nič veľké. Len taká akcia z hecu. Vy ste sa ma spýtali, ja som odpovedala. Ona ma za to ale bude nenávidieť, pretože je to nóbl panička z anglického vidieka s manželom. Ale je to fakt. Ona ma za to ale zabije, rovnako tak jej manžel," dodala Mel B.