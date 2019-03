Eufóriu vystriedalo trpké sklamanie: Slováci nestačili na Wales

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v nedeľu v jej druhom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Cardiffe s Walesom 0:1.

Najbližšie SR v boji o kontinentálny šampionát nastúpi 11. júna v Azerbajdžane (18.00 SELČ).

Hapal v zostave neurobil žiadnu zmenu oproti víťaznému zápasu s Maďarskom (2:0) v Trnave. V piatej minúte otvoril skóre po zbytočnej chybe v slovenskej obrane Daniel James a bol to napokon jediný presný zásah zápasu.



E-skupina:

Wales - Slovensko 1:0 (1:0)

Gól: 5. James, ŽK: Allen, C. Roberts - Mak, Vavro, Lobotka, Ďuriš, Hamšík, Stoch, Kucka. Rozhodovali: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všetci Nem.), 31.617 divákov.

Wales: Hennessey - C. Roberts, Mepham, Lawrence, B. Davies - Allen, Smith - Wilson (86. Vaulks), Brooks (59. T. Roberts), James (72. Williams) - Bale

SR: Dúbravka - Pekarík (90. Šafranko), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Mak (69. Stoch) - Duda (65. Ďuriš)

Po rýchlej akcii domácich z pravej strany sa lopta dostala k Pekaríkovi, ktorý ale spravil veľkú chybu, loptu mu šikovne zobral James a z hranice šestnástky presne trafil k pravej žrdi bezmocného Dúbravku. Hostia vyzerali na začiatku síce opticky aktívnejšie, ale rýchly gól im nahlodal. Postupom času vyzerali, že im chýba iskra a energia, na hrote hral osamotený Duda a pôsobil stratene, keďže nemal podporu od spoluhráčov. Walesania vyhrávali osobné súboje a boli rýchlejší.

V 21. minúte sa po presnom centri z ľavej strany oprel do strely Brooks a lopta trafila bočnú sieť Dúbravkovej brány. Na hosťoch síce bola vidieť snaha, ale nevedeli sa presadiť cez aktívnu obranu Walesu, viackrát boli aj zbytočne nepresní. V 27. minúte to skúsil zobrať na seba Kucka, po narážačke ale jeho strelu domáci zblokovali na roh. V 39. minúte to v pohode hrajúci Wales mohol mať ešte krajšie, Brooks sa pokúsil o technický obstrel k vzdialenejšej žrdi, ale tesne minul.

Cez polčas tréneri zmeny neurobili. Zvýšiť najprv mohol nebezpečným pokusom Bale, Dúbravka pekne zakročil. Na druhej strane sa Rusnák dostal po výbornej prihrávke od Maka v zakončení tesne pred brankára Hennesseyho, ale lobom ho trafil len do tváre. Lopta sa potom odrazil aj od tváre Rusnáka, ale dopadla tesne vedľa. Slováci ožili, nebezpečne to skúsil Pekarík, ale zblokovali ho. Nasledovali hlavička Hancka po rohu či strela Maka, domáci gólman ale odolal. Následne Wales nebezpečne zahrozil z brejku, krásne prenikol James, presne krížom prihral Wilsonovi, ten ale v dobrej pozícii minul.

V 67. minúte zasekol na hranici šestnástky Mak, vystrelil, no len do náručia brankára. V 74. minúte skvele vypálil domáci Wilson, ale Dúbravka podržal spoluhráčov výborným zákrokom. Hral sa zaujímavý futbal, v strede poľa to bol boj o každú loptu. Obrovská šanca vyrovnať prišla v 82. minúte, Rusnák presne nacentroval na hlavu Ďuriša, toho gólovú strelu Hennessey vyrazil a v dorážke neuspel ani Hancko. Potom na vzdialenejšej žrdi hlavičkoval aj nabiehajúci Pekarík, ale opäť mimo. Slovensko tlačilo, ale v záverečnom nápore sa mu vyrovnať nepodarilo.