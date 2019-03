Herečka Viki Ráková čaká s hudobníkom Lakatosom druhé dieťa: Zoznámili sa, keď bol ešte ženatý

Čakajú nový prírastok! Herečka Viki Ráková (38), ktorá je známa zo seriálu Susedia a v minulosti hviezdila aj v Paneláku, má obrovský dôvod na radosť.

Brunetka spolu s partnerom Róbertom Lakatosom totiž prežíva najkrajšie obdobie vo svojom živote, keď už čoskoro privedie na svet druhé dieťatko. K synčekovi Bendegúzovi (4) onedlho pribudne ďalší súrodenec. Viki Ráková dlhé roky účinkovala v seriáli Panelák a diváci si ju obľúbili aj v Susedoch, ktorí sa po rokoch dočkali svojho návratu a pred kamery sa znovu postavila aj prostoreká Ildikó. Nielen v práci, ale najmä v súkromí teda prežíva doslova plodné obdobie, keďže vyšla von so šťastnou novinkou a potvrdila, že je znova tehotná.

,,Áno, čakáme nový prírastok do rodiny a už sa všetci veľmi tešíme,“ povedala nadšená Ráková, ktorej partnerom je muzikant Róbert Lakatos. Pre Viki nie je pritom materstvo žiadna novinka, keďže už jedného synčeka má a malý Bendegúz sa môže tešiť, že onedlho sa dočká súrodenca. Nadšenie neskrývajú ani jej kolegovia, s ktorými Viki pôsobí v seriáli Susedia.

„Samozrejme, že som to vedel už dlhšiu dobu. Všetci sa s ňou veľmi tešíme. Susedia sú akosi veľmi plodní v poslednej dobe,“ zasmial sa Peter Marcin, ktorý nezabudol dodať aj humornú poznámku. „Už len čakám, kedy otehotnie aj ďalšia kolegyňa Dominika Richterová, ale tej by sme museli nájsť chlapa,“ dodal herec. Nový Čas sa chcel od herečky dozvedieť viac, no tá si chce sladké tajomstvá nechať len pre seba.

Ženatý priateľ

S Lakatosom sa pritom Viki mala zoznámiť vďaka práci v Košiciach. Tu muzikant vystupoval a s herečkou sa mali poznať dlhšiu dobu, no iskra preskočila až neskôr. V čase ich románika však mal byť Róbert stále ženatý a s bývalou ženou má dve deti. „Manželstvo im trvalo vyše 20 rokov, veľmi dobre si nažívali, majú dve šikovné deti, no Viki to celé rozbila,“ povedal v čase prevalenia ich aférky čitateľ Nového Času.