Športové osobnosti ospevujú Nasťu: Kuzminová pre túto krajinu spravila veľmi veľa

Reakcie slovenských športových osobností na koniec kariéry slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej v individuálnych súťažiach:

Ľubomír Víšňovský, bývalý slovenský hokejový reprezentant, držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS (1 - 1 - 1): "Gratulujem Nasti ku skvelej kariére. Pre túto krajinu spravila veľmi veľa a dosiahla v podstate všetko, čo mohla. Je vynikajúci človek aj športovec a je príkladom pre všetkých."

Dušan Galis, bývalý slovenský futbalový reprezentant, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport: "Nasťa má za sebou ukážkovú kariéru. Môžme jej byť vďační za príkladnú reprezentáciu. Dosiahla veľa a bol by som rád, ak by si to ešte rozmyslela. Rodina je rodina, ale aj z jej reakcií je vidieť, aký má vzťah k biatlonu. Kompetentní by sa mali pokúsiť ju ešte prehovoriť."

"Nasťa bola, a stále je, inšpiráciou pre nás všetkých. Má za sebou úspešnú kariéru a ja jej gratulujem, ako strelkyňa špeciálne k sobotnej čistej streľbe. Ona, Vlhová i Sagan robia Slovensku krásnu reklamu, ale netreba zaspať na vavrínoch a podporovať mladé talenty, aby mali súčasní reprezentanti svojich nástupcov."

Matej Tóth, slovenský chodec, olympijský víťaz a majster sveta: "Nasťa je fenomenálna, jedna z najlepších v histórii biatlonu. Patrí jej vďaka za všetky emócie, ktoré nám priniesla. Myslím si, že odisť takto na vrchole je niečo, o čom sníva každý športovec. Veľmi som jej prial, aby jej vyšlo všetko, čo ju motivovalo po olympiáde a len potvrdila, že je fenomén svetového aj slovenského športu."