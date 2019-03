Prezident Putin je megaboháč aj milovník žien: Tajný život záchrancu Ruska

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výzvy a hrozby... Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred.

Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jedným z nich je aj ruský prezident Vladimir Putin (66). Prvé interview s Vladimirom Putinom uvideli Rusi v auguste 1999. „Hlavným problémom, ktorý máme, je nedostatok politickej stability,“ povedal Putin Rusom, keď preberal post prvého podpredsedu vlády.

Táto myšlienka zostala hlavnou tézou takmer po dve desaťročia jeho vládnutia (s výnimkou štvorročnej prestávky v úlohe premiéra) aj napriek tomu, že samotný Putin sa za ten čas veľmi zmenil. Postupne sa z neotesaného politika stal charizmatický superman, ktorý je vždy pripravený hlesnúť nejakú sarkastickú poznámku, miluje bojové umenia a lyžovanie, zbiera mapy a poštové známky, jazdí na koni, loví ryby, lieta v tryskáči, kŕmi tigre, alebo cvičí v domácej posilňovni.

Chudobné pomery

Vladimir Vladimirovič Putin sa narodil 7. októbra 1952 vo vtedajšom Leningrade a vyrastal v chudobnej komunálke - - v spoločnom byte, v ktorom viacerí nájomníci obývali jednotlivé izby. O umývadlo na chodbe a plynový sporák v kuchyni, rovnako ako aj o WC sa Putinovci delili s dvomi ďalšími rodinami.

Po schodoch ich bytovky sa premávali potkany a zovšadiaľ bolo počuť detský plač alebo hurónsky smiech podnapitých robotníkov. Napriek tomu rodičia budúceho prezidenta Maria Ivanovna Šelomovová, ktorá prežila blokádu Leningradu, a Vladimir Spiridonovič Putin, ktorý bojoval na fronte v 2. sv. vojne, boli hrdí na to, čo mali. Obaja totiž pochádzali zo skromných pomerov a ešte pred tým, ako sa im narodil Voloďa, prišli o dvoch synov.

Poctivý bitkár

„Patril medzi usilovných študentov a miloval humanitné vedy - históriu, ruštinu a nemčinu, z ktorej bol najlepším v triede. Stíhal sa venovať aj športu, nikto sa s ním neodvážil ísť do konfliktu. Voloďa už od detstva oplýval silnou vôľou a vytrvalosťou. Ak mu niečo nešlo, celé hodiny sedel nad knihami a študoval, kým to nepochopil,“ prezradila jeho bývalá učiteľka nemčiny a dodala, že Voloďa mal obrovský zmysel pre spravodlivosť.

„Keď videl, že starší chlapci šikanujú niekoho mladšieho, vždy sa ho zastal a ak bolo treba, neváhal použiť päste. Už ako 11-ročný začal chodiť na sambo a o niečo neskôr cvičil džudo, vo svojich 25 rokoch sa stal majstrom športu.“

Cesta k moci

Hoci ruský prezident stráca v poslednom čase dôveru svojho ľudu - klesla na 32 percent, čo je najnižšia úroveň od roku 2006, je stále jedným z najmocnejších a najobávanejších vodcov na svete. Tomu však predchádzala dlhá cesta.

Po absolvovaní Právnickej fakulty na leningradskej Štátnej univerzite v roku 1975 pracoval ako agent sovietskej tajnej služby KGB v bývalej Nemeckej demokratickej republike, kde strávil 16 rokov. Jeho hlavnou úlohou bolo získavanie agentov, podľa ďalšej verzie sledoval sovietskych disidentov a nedávno sa ukázalo, že špehoval aj pre východonemeckú Stasi.

Keď Putin odstúpil z aktívnej služby v KGB, vrátil sa do Petrohradu a stal sa blízkym spolupracovníkom starostu mesta a svojho bývalého profesora práva Anatolija Sobčaka. Po jeho neúspechu v gubernátorských voľbách Putin ostal bez práce. Písal sa rok 1996 a práve vtedy sa začala jeho cesta k moci.

„Premýšľal som o tom, že možno budem robiť taxikára. Musel som niečo robiť, lebo som mal dve malé deti. Potom mi však v Moskve ponúkli prácu právnika v prezidentskom úrade, a tak som sa presťahoval,“ uviedol v dokumente ruského novinára Andreja Kondrašova.

Vtedajší kremeľský správca Pavel Borodin svojho nového zástupcu opísal ako čestného a pragmatického muža, ktorému možno veriť. O dva roky neskôr už Putin šéfoval štátnej službe pre vnútornú bezpečnosť (FSB), následne bol zvolený aj do čela Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Ako sa však stal nástupcom prezidenta Borisa Jeľcina?

Kto najdlhšie vládol Rusom

1. Stalin - 10 636

2. Putin - 7 153

3. Brežnev - 6 601

4. Chruščov - 3 536

5. Jeľcin - 3 096

6. Gorbačov - 2 480

7. Medvedev - 1 461

8. Malenkov - 705

9. Andropov - 454

10. Černenko - 391

11. Lenin - 387

Čo ste možno nevedeli

V mladosti sa spolu s ďalšími atlétmi a kaskadérmi objavil vo vojenskej dráme Ižorský prápor (1972) a vo filme Blokáda.

S Ľudmilou Škrebnevovou sa oženil 28. júla 1983. Manželom sa narodili dcéry - Maria (1985) a Jekaterina (1986), ktoré počas štúdia na vysokej škole používali fiktívne mená.

V rokoch 1985 až 1990 pracoval v NDR ako agent KGB pod krytím riaditeľa Domu družby v Drážďanoch. Mal pseudonym Platov.

Krátko pred tým, než sa stal prezidentom, zhorela jeho dača (letné sídlo aj symbol ruských boháčov) so všetkými vecami a úsporami. Rodina si ledva stihla zachrániť život.

Venuje sa džudu, wrestlingu, vysokohorskému lyžovaniu, rybárčeniu a v roku 2011 sa naučil korčuľovať a začal hrať hokej.

S obľubou číta špionážne detektívky.

Veľmi vrúcny vzťah má k zvieratám. Doma má štyri psy, kozu, ale aj poníka.

Odkedy je prezidentom, najmenej 13-krát sa ho pokúsili zabiť.

Podľa amerického novinára a experta na Rusko Davida Sattera to celé odštartovala obrovská korupčná aféra Mabetex, ktorá sa prevalila na jar 1999. Išlo o prípad švajčiarskych stavebných firiem, ktoré mali získať od Borodina lukratívne zákazky na opravu Veľkého kremeľského paláca. Cena renovačných prác viacnásobne prevyšovala skutočné náklady, rozdiel išiel do vreciek Borodina a jeho kumpánov.

Nešlo pritom o žiadne drobné, ale o kontrakt v prepočte za vyše 300 miliónov eur. V tom istom čase v New Yorku vyšetrovali pre spreneveru milióna dolárov z Medzinárodného menového fondu Jeľcinove dcéry a zaťa. Aby toho nebolo málo, Rusko sa zmietalo vo finančnej kríze, na hranici chudoby sa ocitlo až 41 % obyvateľov.

Pôda sa triasla aj pod samotným Jeľcinom. Preto so skupinkou jemu blízkych ľudí, známej ako Rodina, na čele s miliardárom Borisom Berezovským, začali uvažovať o odovzdaní moci človeku, ktorý by im výmenou za to zaručil beztrestnosť a vyviedol Rusko z krízy. Vybrali si Putina, pretože podľa nich bol pre voličov zosobnením zákona a poriadku, vedel sa zapáčiť.

„Ľudí z KGB sme vždy považovali za nudné a tupé stvorenia. Preto ma prekvapilo, že tento človek nie je hlupák ani primitív, že sa veľmi dobre a presne vyjadruje a vie sa prispôsobiť každému, s kým sa rozpráva. Počas rozhovoru vo vás vyvolá pocit, že ste z rovnakého cesta. Napodobňuje vaše gestá, mimiku a kopíruje reč vášho tela...“ opísala vtedy osobné stretnutie s bývalým špiónom KGB Jelena Tregubová, novinárka denníka Kommersant.

Putin mal pre ňu veľkú slabosť, a tak Jelena ako prvá priniesla s ruským prezidentom veľký rozhovor. O jeho náklonnosť prišla, keď podľa jej slov odmietla prezidentove milostné návrhy, ktoré opísala v knihe Bájky kremeľského kopáča. „Lenočka, prečo hovoríte stále o politike. Nechcete sa radšej napiť? Myslíte, že nemám právo si občas vyraziť s krásnou ženou, ako ste vy?“ opýtal sa jej Putin po tom, ako jeho ochranka vypratala celú luxusnú sushi reštauráciu. Reportérka však nebola sama, komu Vladimir Vladimirovič chcel dopriať svoju spoločnosť...

Ruské vojny počas jeho vlády

Vzťahy Putinovho Ruska so Západom už roky škrípu, najmä pre vojnu na Ukrajine a pre anexiu Krymu. Putin už viackrát počas vlády ukázal, že sa nemieni vzdať geopolitických mocenských ambícií a pod jeho vládou sa Rusko angažovalo vo viacerých ozbrojených konfliktoch.

1999 - Vojna v Dagestane

1999 - 2009 - Druhá čečenská vojna s mudžahedínmi. Výsledkom bolo nastolenie federálnej kontroly nad Čečenskom. Počet obetí - 25 000.

2008 - Vojna v Južnom Osetsku s Gruzínskom. Stovky obetí.

2009 - Povstanie na severnom Kaukaze.

2014 - Vojna na východnej Ukrajine a anexia Krymu. Vyše 9 000 obetí.

2015 - Vojenská intervencia v Sýrii.

Ženy

Keďže Vladimir Vladimirovič si dlhé roky buduje imidž alfa samca, ktorého ženy obdivujú a velebia, po jeho boku sa onedlho objavila Miss Ruska 2003 Viktoria Lopyrevová. Viackrát ho videli aj so svetovou šampiónkou v gymnastike Svetlanou Chorkinovou, ktorá neskôr pôsobila ako poslankyňa v ruskej štátnej Dume za Putinovu stranu Jednotné Rusko.

Oveľa väčší záujem verejnosti však vzbudil jeho vzťah s olympijskou gymnastkou Alinou Kabajevovou (35). Milenecká aférka ruského prezidenta sa začala už v roku 2006, teda v čase, keď bol ešte ženatý. O tri roky neskôr sa dvojici mal narodiť syn Dmitrij, o ďalšie tri roky dcéra a v marci 2015 ešte jedna dcéra a povrávalo sa aj o svadbe.

Kremeľ, samozrejme, tieto informácie popiera. A hoci do cudzích vzťahov nevidíme, krásna Alina určite pomohla k tomu, aby sa definitívne ukončilo Putinovo 31 rokov trvajúce manželstvo s Ľudmilou. Rozviedli sa v roku 2014.

Putinove dcéry z prvého manželstva - Máša a Jekaterina sa pred novinármi skrývajú. „Moje dcéry študujú a pracujú v Rusku, v zahraničí nikdy trvalo nežili. Som na ne veľmi hrdý, hovoria plynule tromi jazykmi, ktoré používajú pri svojej práci. Žijú svojím vlastným životom, nikam sa nepchajú. Nepracujú ani v biznise, ani v politike,“ dušuje sa.

Prezident

Vráťme sa však k politike. Do prezidentského kresla sa Vladimir Putin dostal po náhlom odstúpení Borisa Jeľcina 31. decembra 1999. „Podľa mňa to vedel iba Putin, ale je to človek taký nepreniknuteľný, že to na ňom nikto nepoznal,“ vraví kameraman Jurij Muravjev, ktorý natočil, ako sa Jeľcin vzdáva svojej funkcie a Putin preberá jadrový kufrík.

Prvý dekrét, ktorý Putin v novej pozícii podpísal, zaručoval Jeľcinovi a jeho rodine imunitu. Na tom sa však dohody skončili. Putin odhalil svoju pravú tvár. S pomocou televízie začal rázne vládnuť krajine, kontroloval, čo sa bude vysielať a čo nie, jeho tlačové oddelenie znovu zaviedlo oficiálnu štátnu propagandu.

Neskôr presadil aj obnovenie hymny ZSSR a mnohé kľúčové posty obsadil svojimi priateľmi z tajných služieb. Tento rozbehnutý vlak už nikto nedokázal zastaviť a 26. marca 2000 bol Putin v prezidentských voľbách zvolený za prezidenta Ruskej federácie. Už v prvom kole získal 72 % hlasov!

Megaboháč

Režim, ktorý nastolil Putin, pripadal mnohým Rusom ako úľava. Vďaka veľkému bohatstvu, rastúcim cenám ropy a zmyslu pre pevnú ruku nad výdavkami sa mu podarilo stabilizovať ekonomiku. Postupne sa zbavil svojich učiteľov i spojencov. Sivá eminencia a Putinov osobný priateľ Boris Berezovskij musel utiecť pred trestným stíhaním do Británie.

Vladimir Putin sa nachádza pri moci už bezmála 20 rokov a jeho funkčné obdobie potrvá do roku 2024. Podľa expertov Transparency International ročný korupčný obrat v Rusku dosiahol až 300 miliárd dolárov, čo je asi ročný rozpočet krajiny. Biedu netrie ani Vladimir Vladimirovič. Zistiť čisté imanie ruského prezidenta je takmer nemožné. Hoci podľa jeho oficiálneho majetkového priznania vlastní iba dva byty a tri staré autá sovietskej výroby a v bankách má uložených 198-tisíc €, skutočnosť môže byť úplne iná.

Jeho majetok môže podľa najodvážnejších odhadov dosahovať až 176 miliárd eur! „Počas prvých 8 alebo 10 rokov jeho vlády nad Ruskom pravdepodobne kradol toľko peňazí, koľko mohol,“ vyhlásil americký finančník Bill Browder, ktorý paradoxne Putinovi pomohol k bohatstvu, ale rovnako ako svojho času Berezovskij, musel z krajiny ujsť. Ak by mal Browder pravdu, Putin by bol najbohatším človekom na svete.

Putin verejne priznáva svoju vilu Sellgren na brehu Čierneho mora v hodnote asi 885 miliónov eur. Zaplatil to však z tajného fondu, ktorý vytvorili oligarchovia. Podľa škandalóznej dokumentácie, ktorú v roku 2012 zverejnil v denníku Telegraph vicepremiér Boris Nemcov (zavraždený v r. 2015), Putin vlastní zbierku hodiniek v hodnote 470-tisíc €, 58 lietadiel a štyri jachty. Okrem toho si užíva až 20 luxusných nehnuteľností. Ale keďže ruský prezident je veľký tajnostkár, pravdu o tom, koľko má peňazí, vie iba on sám.