Slová chvály na adresu Kuzminovej: Všetko, čo si povedala, to v športovej kariére splnila

Rozlúčka 34-ročnej slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej s kariérou bola v Holmenkollene dojímavá. Hľadali sa trefné výrazy, ktoré by hviezdu svetového biatlonu výstižne charakterizovali. Pre samotný slovenský šport to bude obrovská a nenahraditeľná strata, znelo konštatovanie, ktoré sa najviac v areáli vyslovovalo.

Šesťnásobná medailistka na ZOH, trojnásobná na MS, trikrát zlatá pod olympijskými kruhmi, svetová šampiónka, s takouto vizitkou vošla do sŕdc každého jedného fanúšika. V Holmenkollene sa na tému 'rozlúčka osobnosti' po víťazných a strelecky dokonalých stíhacích pretekoch rozhovorili viacerí a zhodne Nasťu aj opisovali ako nezabudnuteľnú športovkyňu.

"Aká veľká diera po odchode Nasti zostane, no asi taká veľká, akými boli jej výsledky v kariére," zamyslel sa úspešný olympionik a bývalý športový strelec Jozef Gönci. "Také výsledky dosiahlo veľmi málo športovcov, veľmi jej to prajem, pretože priniesla úžasné príbehy do slovenského športu. Zaujala ma pozitívnym náhľadom, stala sa vzorom. Taký by mal byť ambasádor slovenského športu, mali by sme sa o ňu opierať, nielen v metodike, ale v celkovom prístupe. Nasťa je jednoducho naša, treba sa pri jej úspechoch zastaviť a naplno si ich užiť. Čo povedala, to aj naplnila, chcela titul majsterky sveta, chcela dvadsať terčov zložiť a ona to dokázala, v tom je veľkosť športovca."

Jozef Gönci, teraz už štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR, spomenul aj všednosť, akou vníma verejnosť športovcov pri ich častejších úspechoch. "Až v budúcnosti sa naplno ocení všetko, čo dokázala, preto si treba pamätať už teraz všetko, čo sa tu deje. Ja si myslím, napriek jej lúčeniu s kariérou, že sme ju ako športovca nestratili, hlavne jej potenciál športového odborníka. Len treba nájsť spôsob, ako ju zaradíme do systému s jasnou rolou ambasádorky."

Člen exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Ivor Lehoťan taktiež zdôraznil naplnenie Nastinho sna. "Všetko, čo si povedala, to v športovej kariére splnila. Je to príbeh, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenského športu, myslím si, že je najsilnejší, aký sme v ňom zažili. A to, čo ukázala, keď v stíhacích pretekoch trafila všetkých 20 terčov, bolo unikátne. Nemal som vôbec pochybnosť, že sa jej to podarí, aj keď emócia spájajúca sa s olympiádou v Pjongčangu a s posledným výstrelom v masse tam bola. Teraz trafila presný stred, bolo to úžasné. Hneď nám gratuloval prezident IBU Olle Dahlin a aj ocenil, ako sme si tento okamih načasovali a že sem prišla aj naša silná funkcionárska delegácia."