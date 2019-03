Chára po výnimočnom okamihu: Dvesto gólov je slušné číslo na hráča, ktorý hokej ani nemal hrať

Zdeno Chára dosiahol v nočnom zápase NHL medzi Bostonom Bruins a Floridou Panthers (7:3) veľký míľnik. V najlepšej hokejovej lige sveta strelil 200. gól.

Slovenský hokejista v 6. minúte druhej tretiny zvýšil strelou švihom spomedzi kruhov na 3:1 pre Bruins. Z okrúhleho gólu mal očividne veľkú radosť. "Klamal by som, keby som povedal, že nie. Bol som naozaj nadšený," dodal kapitán Bostonu, ktorý sa prezentoval v zápase až piatimi strelami, nazbieral štyri "plusky" a stal sa druhou hviezdou duelu. Chára sa stal piatym obrancom NHL, ktorý skóroval v NHL vo veku 42 a viac rokov. Naposledy sa to podarilo 20. marca 2008 Chrisovi Cheliosovi, ktorý mal vtedy 46 rokov a 55 dní.

Dosiahnutie významného míľnika si Chára veľmi váži. "Je to niečo, čo sa dá ťažko opísať slovami. Chcem tento gól venovať otcovi Zdenkovi. On ma priviedol k hokeju a stále ma podporoval, naučil ma veľa vecí ako správne trénovať a v posledných týždňoch si ma pred každým zápasom doberal, že kedy už strelím ten dvojstý gól. Konečne to vyšlo, som veľmi šťastný," dodal Chára, ktorý dosiahol míľnik krátko po tom, ako predĺžil kontrakt s Bostonom o ďalšiu sezónu. "Každý míľnik je špeciálny. Ja nie som hráč, ktorý pridá ďalšiu stovku. Prišiel som do NHL ako defenzívny obranca a práve na hru v obrane som hrdý. Dvesto gólov je slušné číslo na hráča, ktorý hokej ani nemal hrať," dodal najvyšší muž profiligy pre klubový web Bruins.

Do histórie sa zapísal aj Halák, ktorý zaznamenal štvrtú asistenciu v sezóne a vyrovnal klubový rekord spoločne s Edom Johnstonom (1971-72) a Gerrym Cheeversom (1976-77).