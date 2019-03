Škandál bývalého markizáka Paulínyho: Sexuálne zneužíval len 13-ročnú Katku?!

Prevalilo sa dlho skrývané tajomstvo?! Roman Paulíny (54), niekdajší zamestnanec Markízy a tiež manažér z verejnoprávnej televízie, bol do roku 2004 manželom dlhoročnej markizáčky Andrey Paulínyovej (44), s ktorou má dcéru Martinu (27).

Paulíny sa okrem práce v televízii venuje aj organizovaniu detských táborov, ktoré sa tešia veľkej obľube. Nad jeho hlavou sa však v týchto dňoch zatiahli čierne mračná, keď sa na sociálnej sieti objavila spoveď niekdajšej účastníčky jeho táborov Kataríny Danovej (30). Tá sa po rokoch rozhodla prehovoriť o vzťahu s Paulínym, ktorý s ňou mal udržiavať intímny vzťah, keď mala len 13 rokov a on 40.

„Je to vonku. Verím, že čas a dôkazy ukážu, že pravda je na našej strane. Toto je len začiatok. Idem von so svojím príbehom, so svojou tvárou a celým menom z dôvodu, že sa nehanbím a nebojím sa,“ napísala pred dvomi dňami Katarína Danová na sociálnej sieti. Svoj príbeh o zneužívaní starším mužom sa rozhodla vyrozprávať po dlhých 17 rokoch. Vo svojom blogu bez škrupúľ označila Romana Paulínyho, jej niekdajšieho vedúceho z detského tábora a známu tvár z televízneho prostredia, ako človeka, s ktorým mala ako 13-ročná dievčina udržiavať vzťah.

„Jednoducho si ma vytypoval a zmanipuloval starší muž. Vyústilo to do ‚vzťahu‘, hoci nerovnocenného a prišlo k sexuálnemu zneužívaniu,“ priznala Danová v rozhovore pre SME. Mladá žena tiež priznala, že Paulíny, ktorý je exmanželom známej markizáčky Andrey Paulínyovej, chodil k nej domov a podľa jej slov malo prísť k intímnostiam. „Ja som to prezentovala tak, že som šťastne zamilovaná. Mala som ale trinásť rokov. Trinásťročné dievča sa nemôže dobrovoľne rozhodnúť v takýchto veciach,“ vyjadrila sa Danová.

Rozvod s markizáčkou

Paulíny si v táboroch, ktoré organizuje už 27 rokov, ešte v roku 1990 vytypoval mladú krásnu dievčinu Andreu, svoju budúcu manželku. Tá mala vtedy len 16 rokov a Paulíny 26. Ani vekový rozdiel im však nebránil vo vzťahu, z ktorého sa o rok neskôr narodila ich dcéra Martina. Po rokoch spolužitia však prišlo medzi nimi v roku 2004 k rozvodu. Práve vtedy sa mala známa markizáčka vyjadriť aj k manželovej slabosti k mladým dievčatám.