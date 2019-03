Železiarne Podbrezová zamestnali 150 Rómov, dostávajú 600 eur v čistom: Učia ich robiť, čítať aj počítať

Železiarne Podbrezová rozbehli s Ústredím ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pilotný projekt, v ktorom umožnili robiť dlhodobo nezamestnaným.

Rómovia sa už zacvičujú v hutníckom závode a od apríla sa niektorí prepracujú i na lepšie pracovné pozície s vyšším platom. Všetci, ktorí si tu našli prácu, sú spokojní a radi, že uživia svoje rodiny. V rámci projektu našlo prácu v železiarňach 47 Rómov, pričom dokopy ich tam pracuje 150. Na výberové konanie na prácu do oblukárne v železiarňach prišlo v decembri až 300 Rómov. Polovica z nich sa zúčastnila zdravotných prehliadok a z nich následne vybrali 38 ľudí, ktorí nastúpili od januára a od marca k nim pribudlo ďalších 11 nových zamestnancov.

„Aktuálne ich u nás pracuje 47 a sme s nimi spokojní. Občas majú absencie, no 5 - 6 z nich nevymeškali ani jednu zmenu,“ prezrádza Mária Niklová, personálna riaditeľka železiarní. Pri zaškoľovaní sa zistilo, že nie každý dostatočne ovláda počty či písanie a tak ich mentori postupne zaúčajú. Podľa výrobného riaditeľa Miloša Dekréta majú niektorí noví zamestnanci problémy so zoraďovaním mašín či odmeraním kvality výroby, no je to otázkou len niekoľkých mesiacov, kým sa zaučia.

„Nájdu sa medzi nimi aj zruční pracovníci, ktorých by sme mohli posunúť na nosné prevádzky – ťaháreň a valcovňu, kde by boli aj lepšie platovo ohodnotení. Záleží len na nich, či budú ochotní pracovať aj v noci,“ vysvetlil Dekrét. Ako uviedla Niklová, prvú výplatu mali noví pracovníci nižšiu, pretože im každý týždeň dávali zálohy a prišli aj zrážky, no druhá bola lepšia. Aktuálne zarábajú okolo 600 eur v čistom, po troch mesiacoch bude polovicu platu hradiť štát.

Železiarne im ponúkli aj ubytovanie, čo však využil len jeden zamestnanec. „Postupne by sa mohli dostať aj k nájomným bytom, ktoré plánuje postaviť mesto. Rómovia, ktorí sa na to dali a rozhodli sa u nás pracovať, sú dobrým vzorom pre ostatných z osád,“ myslí si generálny riaditeľ fabriky Vladimír Soták. Aktuálne v nej pracuje dokopy 150 Rómov.

VRÁTIL SOM SA Z ČIECH

Peter Puška (29), valciar oblúkov, Valaská

- Vo fabrike som od 7. januára a páči sa mi tu. Mám stabilnú prácu, v ktorej nezáleží na tom, aké je počasie, ako na niektorých iných brigádach či v robotách. Nebolo náročné sa tu zaučiť, aj keď som na jednom z najnáročnejších postov v oblukárni. Pol roka som bol na Úrade práce, pretože som prišiel z Čiech, kde som žil desať rokov. No rozhodol som sa vrátiť aj s družkou a štyrmi deťmi domov, lebo tam sme bývali po podnájmoch a tu sme vo vlastnom dome. Dúfam, že v železiarňach ostanem pracovať čo najdlhšie.

KTO CHCE ROBIŤ, ZAMESTNANIE SI NÁJDE

Branislav Arvan (46), delič oblúkov, Čierny Balog

- Pracujem tu od začiatku roka a som spokojný. Predtým som bol 15 rokov v zlievárňach v Hronci. Na Úrade práce som sa ohrial len mesiac a už som išiel do železiarní. Som veľmi rád, že mám stálu prácu a aj pravidelný príjem. Moja manželka tiež pracuje, je opatrovateľka v domove dôchodcov. Spolu máme príjem okolo 1 200 eur. Keďže mám päť dospelých detí, snažím sa pomáhať finančne aj im. Myslím si, že každý jeden, či je Róm, alebo nie je, kto chce, prácu si nájde.

TÁTO PRÁCA SA MI PÁČI

Roman Pokoš (41), delič oblúkov, Šumiac

- Nastúpil som vo februári a veľmi sa mi táto práca páči. Na všetko som si tu už zvykol. Prišiel som sem z Úradu práce, predtým som roky pracoval v Čechách. Odišiel som odtiaľ, lebo som chcel byť pri manželke a troch deťoch, ktoré ostali žiť na Slovensku. Teraz som doma a tu som si našiel aj prácu, tak som rád a aj moja žena. Cez deň si odrobím vo fabrike osem hodín a potom jej doma pomáham s deťmi, alebo porobím to, čo treba.