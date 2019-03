Ďalšie rozpory v koalícii, medzi stranami je dusno: Politológ prezradil, čo nikto z nich nahlas nepovie

Vo vládnej koalícii to opäť škrípe. Problémom je iný pohľad na prijatie dohody s USA na financovanie obnovy vojenských letísk.

Jednotný názor nie je ani v daňových otázkach či voľbe ústavných sudcov. Predseda vlády Peter Pellegrini dokonca nevylúčil rozpad koalície. SNS reagovala, že keď chce koniec, oni sú pripravení. Hrozia nám predčasné voľby či napätie pominie a potiahnu to spolu ešte zhruba rok?

Ďalší spor medzi vládnymi stranami. Predseda vlády Peter Pellegrini si síce, ako povedal, želá parlamentné voľby v riadnom termíne v marci budúceho roka, ale vyjadril aj znepokojenie. „Pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou, len s cieľom zachovať si moc a funkciu, zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie pre Slovensko,“ povedal Pellegrini. Podľa neho sa zdá, že koalícia sa začína odkláňať od priorít. „A ja si takto vládnutie, ktoré prestáva mať znaky vysokej profesionality a odbornosti, z dlhodobého hľadiska predstaviť neviem,“ upozornil premiér. Od ministrov bude vyžadovať plnenie svojich úloh. Ak sa to podľa neho nebude niektorému z koaličných partnerov páčiť, budeme sa baviť, ako ďalej.

SNS by podporila predčasné voľby

Podľa stanoviska SNS predseda vlády nepochopiteľne podceňuje problematiku rokovaní o prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska. „Problémom je najmä to, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zavádza občanov a zatajuje fakty z pripravovanej zmluvy o osobitnej spolupráci s USA, pričom uráža koaličného partnera SNS a obviňuje ho z neplnenia Programového vyhlásenia vlády SR,“ uviedla SNS v stanovisku. Národniari sú sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. „Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme,“ uvádza vo vyhlásení SNS.

Tretí koaličný partner Most-Híd sa vyjadril, že by iniciatívu premiéra k témam bezpečnosti štátu privítali aj skôr. „Ďalšou, pre nás rovnako doležitou témou je aj voľba ústavných sudcov. Stojíme pred druhou voľbou bez dohody v koalícii,“ upozornila hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár. Ako doplnila, o vzniknutej situácii budú rokovať v strane aj s koaličnými partnermi.

Problémy v koalícii

 SNS nesúhlasí s uzatvorením dohody o obrannej spolupráci s USA.

 Národniari tak odmietajú 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu vojenských letísk.

 Most-Híd odporučil svojim voličom podporu Zuzany Čaputovej.

 Rôzne názory na daňové otázky, verejný dlh a iné ekonomické oblasti.

Predčasné voľby sú reálne

Ján Baránek, politológ

- Keď premiér nominovaný najsilnejšou koaličnou stranou hovorí o predčasných voľbách, tak asi hrozia. Asi nevedia nájsť kompromis v oblasti peňazí od Američanov. Ďalším dôvodom, ktorý však nikto z nich nahlas nepovie, je to, že im naozaj nevyhovuje termín, ktorý je v čase druhého výročia smrti Kuciaka a jeho snúbenice.