Predvolebná debata Čaputovej a Šefčoviča zaskočila aj odborníkov: Čo by vytkli prezidentským kandidátom!

Na kýble špiny zabudnite! Kto očakával na obrazovke RTVS konfrontačný a útočný duel, zostal zrejme sklamaný.

Obaja kandidáti - tak Zuzana Čaputová, ako aj Maroš Šefčovič - si v Sobotných dialógoch išli svoje týždne zaužívané odpovede, ktoré voliča nijako zvlášť neprekvapili. Novinkou v debate bola len sporná koncipientská prax prezidentskej kandidátky a prípadná podpora českého prezidenta Marošovi Šefčovičovi. Aj odborníci nad prvým duelom kandidátov po 1. kole prezidentských volieb len krútili hlavami.

Maroš Šefčovič hneď v úvode vytkol svojej konkurentke málo spoločných debát. Tá ho odbila tým, že uprednostnila najmä televízne debaty. „V ostatných prípadoch sa nenašiel termínový prienik nás dvoch,“ odôvodnila Čaputová, prečo sa niektoré diskusie neuskutočnia. Zároveň zdvorilo odmietla aj ponuku uskutočniť debaty v cudzom jazyku, s tým, že jej súper je v anglickej komunikácii schopnejší vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie v zahraničnej diplomacii. „Moja schopnosť dohovoriť sa anglicky však nie je vôbec problém,“ vysvetlila s tým, že v prezidentskom paláci by však určite využívala tlmočníkov.

Sporná prax

Prezidentská kandidátka musela vysvetľovať aj obvinenia, prečo v čase, keď si robila koncipientskú prax, mala aj živnosť. „Vtedy bol možný súbeh advokátskej praxe a živnosti a nebolo to treba vtedy ohlasovať. Nevzťahujme kritériá, ktoré boli prijaté neskôr, na prax predtým,“ uviedla Čaputová. Šefčovič, ktorý tiež musel pred prvým kolom vysvetľovať svoj doktorandský titul, trvá na tom, že jej prax nie je v poriadku. „Nenašiel som ani jednu interpretáciu, v ktorej je možný súbeh živnosti a koncipientskej praxe,“ nedal sa Šefčovič s tým, že za podobných okolností musela pred pár rokmi odstúpiť z funkcie česká ministerka spravodlivosti Táňa Malá.

V čom našli obaja kandidáti vzácnu zhodu, bola otázka finančnej pomoci od USA pre slovenské letiská. Na pretras sa dostala i otázka podpory českého prezidenta Miloša Zemana pre Maroša Šefčoviča, s ktorým sa stretne v nedeľu na zámku v Lánech. „Nechcem prejudikovať, či ma podporí,“ uzavrel túto tému.

Rozpaky politológov

Politológovia sledujúci ich debatu neskrývali rozpaky. Jána Baránka prekvapila Zuzana Čaputová najmä tým, že zaútočila na Šefčoviča s Kočnerom, ktorý si mal esemeskovať s Martinom Glváčom, teda členom strany, ktorá ho podporuje. „Musím ale povedať, že Šefčovič jej to vrátil so Sulíkom, ktorý podporuje práve Čaputovú, a ktorý sa s Kočnerom tiež stretával,“ ozrejmil. Politológ Tomáš Koziak to videl trocha inak. Ženská kandidátka bola podľa neho presvedčivá a autentická. „Ona dokáže rozprávať oveľa stručnejčie a konkrétnejšie,“ povedal na margo súboja Koziak.

Nikto nebol výrazne lepší

Ján Baránek, politológ

- Debata bola vyvážená. Žiaden z nich nebol výrazne lepší. Obaja kandidáti sú na dobrej komunikatívnej úrovni. Zuzana Čaputová sa viac venovala domácej politike, Šefčovič sa viac venoval zahraničiu, vyzdvihol svoje úspechy. Mal pravdu v tom, že ak dôjde k neriadenému brexitu, je podľa mňa výhodou, že Maroš Šefčovič do tej témy dokáže okamžite vstúpiť, čo Čaputová už nebude vedieť dohnať vzhľadom na svoju profesijnú minulosť. V debate nemala táto kandidátka navrch ani keď zaútočila na Šefčoviča s Kočnerom, lebo on jej to vrátil Sulíkom. Ja by som v jej prípade do tohto súboja nešiel. A nevykomunikovala dobre ani súbežnosť koncipientskej praxe so živnosťou, ako cestovala 200 kilometrov denne, protikandidát sa jej na to málo pýtal. Na druhej strane Čaputová vie dobre komunikovať tému korupcie a za veľké plus považujem aj to, že sa zastala Šefčovičovej manželky.

Výsledok debaty: remíza