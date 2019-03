Porucha lode ohrozovala cestujúcich: Pri nórskom pobreží zachraňujú stovky ľudí

Približne 1300 cestujúcich a členov posádky evakuujú záchranári pomocou vrtuľníkov z výletnej lode, ktorej sa pri západnom pobreží Nórska za nepriaznivého počasia pokazili motory.

S odvolaním sa na nórsku políciu a záchranárov o tom informuje agentúra Reuters. Výletnú loď Viking Sky voľne unášalo more smerom k pevnine, pričom po zlyhaní motorov vyslala núdzový signál. Plavidlu sa neskôr podľa záchranárov i polície podarilo opätovne naštartovať jeden z motorov, pričom sa nachádzala asi dva kilometre od pevniny. "Loď má len jeden funkčný motor a vietor je pomerne silný. Takže by sme mali pasažierov radšej na pevnine ako na palube lode," povedal šéf miestnej polície Tor Andre Franck, ktorého citovala agentúra AFP.

Pasažierov výletnej lode teraz pomocou štyroch helikoptér odvážajú do dediny ležiacej severne od mesta Molde na západnom pobreží Nórska. Do 16.30 h SEČ evakuovali podľa informácií AFP z lode asi 100 ľudí. "Ak budeme musieť evakuovať každého, potrvá to veľmi dlho," uviedol hovorca záchranárov. K incidentu došlo popoludní v oblasti More og Romsdal pri západnom pobreží Nórska. "Je nebezpečné zažiť problémy s motorom v týchto vodách ukrývajúcich množstvo (podmorských) útesov," uviedol Franck.

Do oblasti už vyslali okrem helikoptér aj ďalšie plavidlá a na pevnine zriadili záchytné centrum pre evakuovaných. V oblasti boli zmobilizované všetky záchranné tímy vrátane asi 60 dobrovoľníkov Nórskeho Červeného kríža. Loď Viking Sky bola zhotovená v roku 2017 a podľa svojej webstránky má kapacitu 930 ľudí, dodáva Reuters.