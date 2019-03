Michal Hudák Mišku v Inkognite odrovnal hneď prvou vetou: Sila, kam ju zaradil!

Hosťom v relácii Inkognito je zaujímavá mladá žena, ktorej povolanie nebolo celkom jednoduché uhádnuť. To, čo zatipoval Michal Hudák, by nenapadlo asi nikomu, ale ťažko si možno predstaviť aj to, čo zažil kamarát Maroša Kramára počas masáže. Skúste si teda Miškine povolanie tipnúť vy a v pondelok večer sa zabavte pri sledovaní relácie Inkognito na TV JOJ.