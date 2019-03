Prudký dážď a vietor s rýchlosťou 250 km/h: Sever Austrálie pustoší cyklón Trevor

Silný dážď a vietor s rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu v sobotu priniesol na severné pobrežie Austrálie cyklón Trevor. Západné pobrežie Austrálie sa medzitým pripravuje na ďalšie mohutnú búrku - cyklón Veronica.

Do bezpečia už boli v oboch prípadoch evakuované tisícky ľudí, informuje spravodajský web BBC. Je to iba druhýkrát v dejinách Austrálie, kedy majú krajinu zasiahnuť dva cyklóny zároveň. Trevor zasiahol komunity Numbulwa a Borroloola v Severnom teritóriu dnes ráno. Krátko potom, čo udrel na pobreží, meteorológovia znížili jeho stupeň zo štyroch na tri, napriek tomu ale varujú, že môže byť aj naďalej nebezpečný. Podľa predpovedí by mohlo v oblasti napršať v priebehu niekoľkých dní rovnako ako za celý rok. "Obávame sa bleskových záplav," povedal AFP šéf krízových operácií Michael Hebb.

Ľudia žijúci v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v ceste cyklónu, boli evakuovaní do bezpečia v mestách Darwin a Catherine, kde im boli poskytnuté stany. Niektorí sa však obávajú, že ich domovy budú úplne zničené. "Žijeme tam krátko a náš dom neodolá tak silnému vetru, ktorý predpovedajú," povedala agentúre AFP Emily Crawfordová, ktorá bola evakuovaná do Darwinu. Krízové ​​služby spolu s vojakmi tiež evakuovali obyvateľov ostrova Groote Eylandt, ktorý sa nachádza pri severnom pobreží. Posledné evakuácia podobného rozsahu sa uskutočnila pred cyklónom Tracy v roku 1974. Tropický cyklón zaútočil v plnej sile: Stovka ľudí je nezvestná, mosty a domy sú zničené

O život vtedy v Darwine prišlo 49 ľudí. "Všetci miestni, s ktorými som hovorila, tvrdia, že naozaj ide o najväčšiu živelnú pohromu za posledných asi 20 rokov," povedala BBC novinárka stanice ABC Kristy O'Brien. "Keď sa pozriete na mapu, tak uvidíte, že (cyklón) zaberie celú severnú polku Austrálie ... je široký asi 1000 kilometrov," doplnila. Cyklón Veronica by podľa meteorológov mal udrieť na severozápadné pobrežie Austrálie v sobotu popoludní a nedeľu ráno. Takisto sa očakáva, že ho bude sprevádzať veľmi silný vietor, dážď a vlnobitie.

Obchody s potravinami v banskom meste Port Headland zívajú prázdnotou, ľudia ich vykúpili, aby si urobili zásoby. Starosta mesta obyvateľov vyzval, aby zabezpečili svoje domy a pevne priviazali na záhradách všetko, čo by mohol vietor odniesť.