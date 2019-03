Titul s Baranmi už má, teraz ho chce s Popradom

Známe prostredie. Hokejový útočník Martin Belluš (27) sa doň vrátil včera v úvodnom zápase semifinále play-off Tipsport ligy. V Banskej Bystrici s domácimi Baranmi pred dvoma rokmi oslavoval majstrovský titul a teraz proti nim bojuje v drese Popradu.

Semifinálová séria medzi víťazom základnej časti a Popradom, ktorá odštartovala úvodným zápasom včera, má špeciálnu príchuť práve pre Martina Belluša. V sezóne 2016/2017 bol členom zlatého tímu Baranov a časť sezóny za nich odohral ešte aj vlani.

Potom však zamieril do Detvy, takže druhý titul s nimi už neoslávil. „Bude to ťažká séria, hoci nám sa proti Banskej Bystrici darí. Ak do toho dáme všetko a nebudeme robiť zbytočné chyby, tak môžeme postúpiť. Ani s Košicami to nebolo med lízať, ale fyzická hra Bystrice bude ešte o triedu vyššie. Oni majú radi tento štýl a na to sa musíme pripraviť. Teším sa na to a tiež na atmosféru. Už skôr ma kontaktoval Vlado Mihálik, no podpichovať sa asi budem s viacerými hráčmi súpera,“ usmial sa tvrdý útočník Popradu. V sezóne 2015/2016 bol najtrestanejším hráčom extraligy, no teraz túži po tímovom úspechu s HK.