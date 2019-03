Televízna veža v Prahe je slávna vďaka lezúcim bábätkám: Nepríjemný pohľad na ich tváre!

Horolezci v sobotu na žižkovský televízny vysielač v Prahe pripevnili prvú z plastík obrích čiernych bábätiek od sochára Davida Černého.

Nové sochy sú kópiami desiatich pôvodných originálov. Horolezci v ďalších dňoch inštalujú zostávajúce sochy, dĺžku prác ovplyvní hlavne počasie. Počíta sa s tým, že každý deň by mali na vysokú vežu ukotviť jednu sochu a práce by mali skončiť do 9. apríla.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bábätká bola odobraté z veže kvôli renovácii v roku 2017. České rádiokomunikácie, ktorým vysielač patrí, nechali za niekoľko miliónov českých korún vyrobiť plastiky nové. Po vyriešení autorských práv sa stanú ich majetkom a na veži by mali zostať natrvalo. Pôvodné plastiky sú aktuálne na výstavách v USA, povedal ČTK Černý.



Bábätká na veži sa mnohým páčia, aj keď pri prvej inštalácii vzbudzovali aj negatívne reakcie. Mnohí ich fanúšikovia ich ale nepoznajú zblízka, ako ich môžu vidieť napríklad na pražskej Kampe, kde sochy stoja voľne na tráve. Nie sú také roztomilé, ako sa väčšina ľudí domnieva - tváre majú deformované do čiarových kódov. Server VirtualTourist.com ocenil v roku 2009 žižkovský vysielač aj kvôli Černého bábätkám ako druhú najškaredšiu stavbu sveta.



Bábätká boli na televíznej veži umiestnené prvýkrát v roku 2000 ako súčasť akcie Praha - Európske mesto kultúry. Inštalácia ale nebola technicky prispôsobená pre dlhodobé využitie a dohoda s vlastníkom veže bola uzavretá len na rok. Takmer rok prítomnosť bábätiek na veži pripomínalo iba jedno z nich. Na konci roku 2001 bola pripevnená za využitie trvalejšie technológie - priamo do plastík sa umiestnili kovové pásky a tie sa potom pripevnili k plášťu veže. Teraz sa spôsob ukotvenia plastík opäť zmenil.