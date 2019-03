Fenomenálna Kuzminová s bezchybnou streľbou: Veľké Nastine víťazstvo!

Anastasia Kuzminová zvíťazila v stíhacích pretekoch na 10 km v rámci Svetového pohára v biatlone v nórskom Holmenkollene.

Druhá skončila Nemka Denise Herrmannová, tretia Hanna Öbergová. Paulína Fialková prišla do cieľa na 35. mieste. Malý glóbus získala v tejto disciplíne Dorothea Wiererová z Talianska, ktorá prišla na 12. mieste.

V prvej streľbe predviedla Kuzminová bezchybný výkon a zvýšila svoj náskok, kedže vyštartovala na prvej pozícii. Paulína Fialková, ktorá štartovala tretia, sa po dvoch chybách prepadla na 14. pozíciu.

V druhej streľbe famózna Nasťa trafila aj zvyšných 5 terčov v ľahu a navýšila svoj náskok, až na 1 minútu a 14 sekúnd. Fialková chybovala opäť dva krát.

Neuveriteľný výkon Anastasia potvrdila aj na tretej streľbe, tentokrát v stoji, a po bezchybnej streľbe sa priblížila k víťazstvu v pretekoch. Jej náskok bol 1:22 pred druhou Nemkou Herrmannovou.

Na záverečnej streľbe sa Nasťa opäť nemýlila a prvý krát v kariére trafila všetkých 20 terčov v jednom preteku.

"Je to neuveriteľné, je to super. Dneska je to jednoznačne jej životný pretek," povedal manžel Daniel Kuzmin v rozhovore pre RTVS.

Výsledky - SP 2018/2019 v biatlone - 9. kolo - Oslo (Nór.) - sobota:

Stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Anastasia Kuzminová (SR) 28:25,9 min (0), 2. Denise Herrmannová (Nem.) +1:42,8 min (2), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +2:01,1 (1), 5. Marte Olsbuová-Röiselandová (Nór.) +2:11,7 (3), 5. Linn Perssonová (Švéd.) 2:12,5 (1), 6. Tiril Eckhoffová (Nór.) +2:27,7 (4), ... 35. Paulína Fialková (SR) +5:06,3 (8)