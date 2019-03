Obrovský protest proti brexitu: Státisíce ľudí vyšli do ulíc za nové referendum, online petícia láme rekordy

Státisíce odporcov brexitu vyšli v sobotu do ulíc Londýna demonštrovať za druhé referendum o vystúpení Británie z EÚ.

Protestný pochod odštartoval z ulice Park Lane pri londýnskom Hyde Parku, prešiel okolo sídla vlády na Downing Street a vyvrcholil zhromaždením pred britským parlamentom. Zvolala ho skupina People's Vote zasadzujúca sa za to, aby sa britskí občania mohli vyjadriť ku konečnej dohode o brexite. Oficiálne odhady neboli bezprostredne k dispozícii, spravodajca agentúry Reuters však informoval, že na pochod ešte pred jeho začiatkom prichádzali desaťtisíce ľudí.

Samotní organizátori podľa stanice Sky News tvrdia, že účasť už presiahla milión, čím prekonala obdobnú masovú demonštráciu za druhé referendum z vlaňajšieho októbra, na ktorej sa v Londýne zišlo 700.000 ľudí. Sobotný pochod podľa organizátorov "predstihol všetky očakávania" a je "jedným z najväčších v dejinách Británie".

Na demonštrácii sa zúčastňuje aj londýnsky starosta Sadiq Khan. Ten na sociálnej sieti Twitter zverejnil videozáznam, na ktorom stojí na čele pochodu a drží transparent s nápisom "Nechajte to na ľudí". "Bez ohľadu na to, ako ste hlasovali, som si istý, že súhlasíte s tým, že brexit je úplný a totálny zmätok. Britský ľud nehlasoval za zlú dohodu o brexite. Britský ľud nehlasoval za brexit bez dohody. Je čas dať nám - britskému ľudu - konečné slovo," napísal Khan v sprievodnom komentári k videozáznamu.

Vedľa Khana stál na proteste aj líder proeurópskej strany Liberálnych demokratov Vince Cable, priblížila stanica BBC.

Khan neskôr vystúpil s prejavom aj na zhromaždení pred parlamentom, kde okrem neho rečnila napríklad aj škótska premiérka Nicola Sturgeonová, a mali by tiež vystúpiť podpredseda labouristov Tom Watson či bývalý generálny prokurátor Dominic Grieve.

Petíciu požadujúcu zotrvanie Británie v Európskej únii, ktorá bola v stredu zverejnená na vládnom webe, podpísalo medzičasom už vyše 4,3 milióna ľudí, všíma si stanica BBC.

K najnovšej demonštrácii v Londýne dochádza necelé dva dni po tom, ako sa lídri EÚ dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s EÚ.

Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Mayová ešte v piatok naznačila, že dohodu o brexite do parlamentu na tretie hlasovanie možno už znova nepredloží, ak nebude mať dostatočnú podporu poslancov. Malá demonštrácia proti vystúpeniu Británie z EÚ sa v sobotu, ešte pred masovým londýnskym pochodom, konala aj v španielskom Madride. Zorganizovali ju Briti žijúci v Španielsku, ktorých sa na proteste zišlo približne 100, informuje agentúra AP.