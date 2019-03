Dievča si šetrilo na vlastný byt, teraz radí druhým: Ako som nasporila 23-tisíc eur za 2 roky!

Hazel Wood (22) pochádzajúca z anglického Essexu sa rozhodla pred dvomi rokmi začať šetriť. Dnes žije vo vlastnom byte a s receptom na úspech sa podelila na internete.

,,Vždy som chcela žiť samostatne... No radšej, ako by som si mala platiť podnájom, chcela som si kúpiť vlastný byt. Aby sa mi to podarilo, zostala som ešte žiť u svojich rodičov," začala rozprávanie svojho príbehu. Podľa portálu Mirror povedala, že dôležitá je každá maličkosť a každá ušetrená libra je úspechom. ,,Obmedzila som jazdy autom," povedala s tým, že sa rovnako rozhodla obmedziť používanie služieb ako Netflix či Spotify. A naozaj sa jej to oplatilo. Za dva roky našetrila 20 000 libier (23 340 €). Fotogaléria 5 fotiek v galérii

,,Začať šetriť však neznamená prestať žiť," upozornila s tým, že za dva roky v "úspornom režime" si dopriala viacero výletov a dovoleniek. Tie si vybrala na zľavových portáloch. ,,V baroch sme s priateľmi prestali platiť za drinky. Vždy sme si vypili radšej ešte doma predtým, ako sme vyrazili von a tak sme ušetrili naozaj veľa peňazí." Poukázala tiež na fakt, že prestala navštevovať reštaurácie a stravovala sa doma. Na konci snaženia bol vytúžený byt. Ten je síce len jednoizbový, no podľa jej vlastných slov je v ňom šťastná. Peniaze, ktoré si odkladala, jej poslúžili ako záloha pri žiadosti o úver v banke. Celková cena bytu, napriek jeho malej rozlohe, je 200 000 libier (233 400 €). No a na to by asi musela šetriť trochu dlhšie.

Na internete zverejnila aj 5 pravidiel, ktoré považuje za najdôležitejšie pri snahe šetriť financie. Prvým je plán. Musíte presne vedieť ako si budete odkladať peniaze. Hazel si určila, že každý mesiac minie 200 libier a ani o cent viac. Druhým je inšpirácia. Odporúča stále si pozerať veci, ktoré si chcete za ušetrené peniaze dopriať. To vás potom motivuje k úsporným opatreniam.

Tretie pravidlo spočíva v praktických riešeniach, ktoré vám pri šetrení pomôžu. Štvrté pravidlo hovorí o sebadôvere, ktorú napríklad môžete prejaviť vypýtaním si vyššieho platu v práci. Posledným je hrdosť na to, čo ste dokázali. Máte oslavovať každý, aj keď iba malý krôčik k cieľu, ktorý ste si stanovili.