Otrasné podozrenie: Predal otec dcéru z Komárna na sexuálne zneužívanie?

Slovenské a švédske orgány polície a sociálnoprávnej ochrany detí sa zaoberajú podozrením, že tínedžerku z juhu západného Slovenska jej otec predal na sexuálne zneužívanie a manželstvo vo Švédsku.

Prípad, z ktorého mrazí, začal, keď matka a muž žijúci vo Švédsku uznali, že otcom dievčaťa je spomínaný muž. Zakrátko matka súhlasila, aby otec odcestoval s dcérkou do mesta Malmö vo Švédsku. V tomto meste žije početná komunita Slovákov. Z krajiny na severe Európy prišla správa, že dievča tam môže byť držané nedobrovoľne. Existuje tiež podozrenie, že mohla byť do Švédska predaná, tam bitá a sexuálne zneužívaná. Nie je ďalej vylúčené, že otec maloleté dievča predal inému mužovi a jeho synovi. Dievča malo byť izolované so 16-ročným chlapcom a jeho rodinou. Malo byť za chlapca vydaté a znásilňované, avšak švédske orgány manželstvo nepotvrdili. Príbuzná matky zburcovala orgány v dvoch štátoch, pretože s tínedžerkou rodina stratila kontakt.

Zo Švédska, kde sa úrady prípadom zaoberali, prišla aj informácia, že tamojšie orgány otca dievčaťa prepustili pre nedostatok dôkazov. Orgány sociálnej kurately zo severskej krajiny navrhli previezť dievča na Slovensko. Stalo sa, dievča sa cez Budapešť dostalo na Slovensko. Naše úrady ho zverili neziskovej organizácii, ktorá má sídlo na západnom Slovensku. Presné miesto kde je dievča umiestnené, organizácia tají.

Prípadom sa už takmer pol roka zaoberá aj slovenská polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi. "Obvinenie voči konkrétnej osobe doteraz nebolo vznesené. V prípade sú vykonávané procesné úkony, preto nie je v súčasnosti možné poskytnúť viac informácií," uviedla pre Čas.sk hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Informácie o prípade neposkytlo ani Centrum pre sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Aký je súčasný status tínedžerky? Sudkyňa Okresného súdu v Komárne Adriana Konkolovská nedávno zakázala styk rodičov s dievčaťom, ktoré je v sociálnom zariadení. Aké budú ďalšie životné cesty tínedžerky a jej rodičov? Na túto otázku si v súčasnosti netrúfame odpovedať.