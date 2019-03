UEFA neberie ohľady: Sterling si uctil mŕtveho futbalistu, hrozí mu vyšetrovanie

Anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling, ktorý sa v piatok pri triumfe 5:0 prezentoval hetrikom do siete Česka v súboji kvalifikácie o postup na ME 2020, sa možno stane predmetom vyšetrovania príslušnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA).

Po druhom presnom zásahu do siete českého výberu na štadióne Wembley totiž pod svojim dresom odhalil tričko, ktorým si chcel uctiť pamiatku nedávno zosnulého mladého futbalistu. Trinásťročný Damary Dawkins z mládežníckeho tímu Crystal Palace v nedeľu podľahol akútnej lymfoblastovej leukémii (ALL), s ktorou bojoval štyri roky. Na tričku, ktoré Sterling ukázal, bola fotografia zosnulého mladíka s odkazom: "Nech tvoja duša odpočíva v pokoji."

Special night in so many ways â˜í ¼í¿¾âœ¨ RIP Damary, gone but u will never be forgotten. ❤️ pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY — Raheem Sterling (@sterling7) 22. marts 2019

Podľa platných futbalových noriem hráč nesmie odhalením dresu ukázať časť odevu, ktorý prezentuje politické, náboženské, osobné slogany, vyhlásenia alebo obrázky, prípadne reklamu. Výnimkou je logo výrobcu odevu. Tento predpis vstúpil do platnosti v roku 2014 a umožňuje udeliť hráčom sankciu. Je možné, že UEFA v tomto prípade urobí výnimku a dojemné gesto ponechá bez postihu.