To snáď nie: V exotickom raji zatkli turistu, ktorý mal v kufri vzácnych živočíchov

Ruský turista bol na letisku Denpasar na indonézskom ostrove Bali zatknutý po tom, čo sa pokúšal opustiť krajinu s orangutan.

Ľudoop bol nadrogovaný a uložený v turistovej batožine, oznámila v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu. Dvadsaťsedemročný Andrej Žestkov bol zatknutý pri bezpečnostnej kontrole pred nástupom do lietadla, ktoré malo odletieť do Ruska v piatok večer. Policajti našli v jeho batožine dvojročného samca orangutana, ponoreného do hlbokého spánku v ratanovom koši, ako aj dva živé gekony a päť jašteríc. "Myslíme, že orangutan dostal prášky proti alergii, ktoré ho uspali. Našli sme tie tabletky vnútri batožiny," povedal AFP Ketut catur Marbawa z agentúry na ochranu prírody.

Rus sa podľa neho zdal byť na všetko pripravený, "ako keby prepravoval malé dieťa", pretože mal so sebou aj dojčenské mlieko a pokrývky. Turistovi teraz hrozí päť rokov väzenia a pokuta za pašovanie chráneného druhu. Policajtom vysvetľoval, že si orangutana chcel ponechať ako domáceho maznáčika a že mu ho daroval krajan, ktorý ho kúpil na pouličnom trhu na Jáve. Orangutanom hrozí vyhubenie hlavne vinou pytliakov, pašerákov aj nepriateľstvo dedinčanov, ktorí ich často považujú za škodnú. Podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) ich vo svete zostáva len asi 100.000 kusov.