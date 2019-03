Desivé čísla úmrtnosti na tuberkulózu: Každý deň si choroba berie tisíce životov!

Tuberkulóza zostáva infekčnou chorobou, na ktorú stále zomiera najviac ľudí. Každý deň zomrie na svete na túto chorobu takmer 4500 osôb a nakazí sa ňou približne 30.000 ľudí.

Pritom tuberkulóza je choroba, ktorej sa dá predchádzať a je možné ju liečiť, zdôraznila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti Svetového dňa tuberkulózy, ktorý pripadá na 24. marca. Výzva: Je čas konať sa v roku 2019 stala témou Svetového dňa tuberkulózy. Termín tohto dňa je spomienkou na dátum, keď v roku 1882 nemecký lekár Robert Koch oznámil objav bacila vyvolávajúceho tuberkulózu. Tým Koch otvoril cestu k diagnostike a liečbe tejto choroby.

a úmrtnosť sa znížila o 42 percent, uviedla WHO. Na zintenzívnenie aktivít na elimináciu tuberkulózy sa 26. septembra 2018 v sídle OSN v New Yorku stretli prezidenti a predsedovia vlád na prvej schôdzke na najvyššej úrovni venovanej problematike eliminácie tuberkulózy.

Tohtoročná téma Svetového dňa tuberkulózy - Je čas konať - predstavuje naliehanie, že skutočne je najvyšší čas konať tak, aby sa mohli naplniť záväzky najvyšších predstaviteľov štátov z New Yorku zo septembra 2018, a to v oblastiach rozšírenia prístupu k prevencii a liečbe; zabezpečenia dostatočného a dlhodobého financovania vrátane výskumu; skoncovania s diskrimináciou a stigmatizáciou a napokon v oblasti podpory činnosti zameranej na človeka a na rešpektovanie ľudských práv.

Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovým fondom a Vysokým partnerstvom Zastavme tuberkulózu spustila iniciatívu: "Find. Treat. All. #EndTB" (Zistiť, liečiť, všetkých, #skoncovaťsTB). Pomocou tejto iniciatívy chce WHO zrýchliť opatrenia v boji proti tuberkulóze a zaistiť prístup k lekárskej pomoci v rámci celkového smerovania WHO s cieľom zabezpečiť zdravotnícku starostlivosť pre všetkých ľudí. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom v Solne vo Švédsku na svojej webovej stránke informovalo, že každú hodinu v európskom regióne lekári diagnostikujú tuberkulózu 30 ľuďom.

Výskyt tuberkulózy súvisí najmä s nízkou pozornosťou verejnosti voči tejto chorobe, ďalej s pandémiou AIDS, narkomániou, nekontrolovanou migráciou obyvateľstva i zlou sociálno-ekonomickou situáciou v niektorých štátoch. Praktický slovník medicíny charakterizuje tuberkulózu ako závažné infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Mycobacterium tuberculosis. Tento bacil napáda najmä pľúca, postihnuté môžu byť aj mimopľúcne orgány a štruktúry tela. Prenáša sa vzdušnou cestou, choroboplodné zárodky sa do ľudského organizmu dostávajú dýchacími cestami.

Za objavenie bacila vyvolávajúceho tuberkulózu svet vďačí nemeckému lekárovi Robertovi Kochovi (1843-1910). V roku 1880 sa Koch stal členom Ríšskeho ministerstva zdravotníctva v Berlíne, čo znamenalo, že dostal lepšie pracovné priestory a podmienky. O dva roky neskôr objavil bacil tuberkulózy a aj spôsob jeho kultivácie. Za svoju vedeckú prácu získal v roku 1905 Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu.