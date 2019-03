Slováci sa pripravujú na Wales: Majú väčšiu kvalitu ako Maďari, varuje Lobotka

Po víťaznom vstupe do E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy 2020 proti tímu Maďarska (2:0) nastúpi slovenská futbalová reprezentácia hneď v nedeľu v ďalšom dôležitom stretnutí.

Vo waleskom Cardiffe sa predstaví v dueli proti "bronzovému" mužstvu ostatných ME 2016 vo Francúzsku (začiatok o 15.00 h SEČ).

"Určite to bude ťažší zápas ako s Maďarskom, najmä po fyzickej stránke, keďže súper hrá tvrdý a taký typický ´anglický´ futbal. Wales má výborných hráčov ako Gareth Bale alebo Aaron Ramsey, budeme sa musieť na nich pripraviť," myslí si defenzívny stredopoliar slovenského tímu Stanislav Lobotka. "Bude to náročný zápas. Väčšina waleských hráčov pôsobí v anglickej Premier League alebo tamojšej druhej najvyššej súťaži. Nerád hodnotím súperov, ale myslím si, že Walesania budú mať väčšiu kvalitu ako Maďari. Verím však, že máme schopnosti na to, aby sme v Cardiffe uhrali dobrý výsledok," nadviazal hrotový útočník Pavol Šafranko, ktorý v tejto sezóne na klubovej úrovni hráva v škótskom druholigovom klube Dundee United.

Slováci sa už v minulosti predstavili v súťažnom zápase vo waleskej metropole. V kvalifikácii ME 2008 triumfovali 7. októbra 2006 na Millennium Stadium nad domácim tímom vysoko 5:1. Premiérový reprezentačný zásah vtedy strelila momentálne najväčšia hviezda "drakov" - Gareth Bale. Útočník španielskeho Realu Madrid nastúpil aj v ďalších dvoch vystúpeniach proti tímu SR. V tej istej kvalifikácii Walesania vyhrali v Trnave 5:2 a úspešnejší boli aj na spomenutom európskom šampionáte vo Francúzsku, kde v základnej B-skupine zvíťazili 2:1. Aj v dueli v Bordeaux sa vtedy presadil Gareth Bale. "Uvidíme, akú bude mať formu tentoraz. Bale je jednou z hviezd waleského tímu. Dúfam, že sa nám ho podarí zastaviť," zaželal si obranca slovenského mužstva Peter Pekarík.

Kouč slovenskej družiny Pavel Hapal bezprostredne po štvrtkovom zápase s maďarskými susedmi ešte nevedel povedať, či pred konfrontáciou na Britských ostrovov pristúpi k výmene niektorých mien v základnej jedenástke, prípadne úprave rozostavenia. "Uvidíme, či máme niekoho zraneného. Až tesne pred duelom v Cardiffe sa rozhodneme, či urobíme nejaké zmeny," priznal 49-ročný rodák z moravského Kroměříža. "Po víťazstve nad Maďarmi pôjdeme do Walesu s lepšou náladou a sebavedomím. Od Walesu očakávam viac tvrdú a rýchlu hru kolmo na bránku než nejaké veľké držanie lopty. Bale a Ramsey sú dve najzvučnejšie mená ich mužstva, ale postupne majú stále viac hráčov, ktorí sa presadzujú v anglickej lige, takže aj ďalší majú určite veľkú kvalitu," myslí si jeden z najlepších hráčov slovenského tímu v zápase s Maďarskom Albert Rusnák.

Predpokladaná základná zostava Slovenska na nedeľňajší zápas proti Walesu v Cardiffu (15.00 h SEČ) v rámci E-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2020:

Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Lobotka - Mak, Kucka, Hamšík, Rusnák - Duda