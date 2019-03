Na nábreží Dunaja má pribudnúť ďalšia reštaurácia: Propeler povedie majiteľ Prašnej Bašty

Na nábreží má pribudnúť ďalšia reštaurácia. Na konci apríla síce zavrú známe pohostinstvo Prašná Bašta, lenže majiteľ prevádzky nemusí smútiť. Zohnal totiž iný, pritom podobne lukratívny flek, kde môže obnoviť podnikanie vo svete gastronómie.

Staré Mesto sa totiž rozhodlo znovu otvoriť kaviareň Propeler na Rázusovom nábreží a do užívania ju dali bez vyhlásenia verejnej súťaže práve majiteľovi Prašnej Bašty. Nestane sa však vlastníkom, ale bude zamestnancom Starého Mesta. Kedy si ľudia budú môcť vychutnať kávu pri Dunaji?

Otvoriť galériu Propeler majú opäť otvoriť už 1. mája. Zdroj: ik Koniec Prašnej Bašty, začiatok Propelera. Nejde pritom o špekuláciu, ale o fakt. Miesto, ktoré kedysi vítalo návštevníkov Bratislavy na nábreží ako prvé a milovali ho tisíce ľudí, museli už dávnejšie zatvoriť. Teraz majú chátrajúci Propeler oživiť. „Snažíme sa spojiť príbehy ikonickej Prašnej Bašty a Propelera ako miesta, ktoré v sebe nesie spomienky ľudí,“ povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Zároveň dodala, že najdôležitejšie je, aby miesto slúžilo ako verejný priestor, kde sa budú organizovať koncerty či iné kultúrne podujatia. „Pána Makaia sme oslovili s ponukou, aby rozbehol prevádzku v Propeleri na letnú sezónu, kým sa nevypíše nová súťaž,“ dodala starostka. Kaviareň by tak mali otvoriť 1. mája pod dohľadom majiteľa čoskoro končiacej Prašnej Bašty. „Budem to prevádzkovať ako zamestnanec mesta. Rozbehnem to, kým bude ďalšie výberové konanie,“ potvrdil Makai.

Pre známu polorozpadnutú stavbu v centre hlavného mesta by mohol byť skúsený majiteľ veľkým prínosom. Ponúkať by mali okrem nápojov a balených potravín aj teplé jedlá či suveníry pre turistov. Prevádzkar priznal, že nie je vylúčené, že sa o priestor bude uchádzať aj v ďalšej súťaži. Podľa neho miesto predstavuje zaujímavý priestor a má v pláne ho adekvátne zveľadiť.

Navrhol ho architekt Emil Belluš.

Postavili ho v roku 1930.