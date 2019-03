Uznesenie o obvinení Kočnera odhalilo šokujúce informácie: Ako plánoval nájomné vraždy

Šokujúci zoznam!

Mariána Kočnera (55) len nedávno obvinili z toho, že si objednal dvojnásobnú popravu novinára a jeho snúbenice. Z uznesenia o vznesení tohto obvinenia, ktoré získal Denník N, vyplýva množstvo informácií, ktoré približujú to, v akom svete sa pohyboval. Spolu s Alenou Zsuzsovou zase označovali kompromitovanie desiatok svojich politických a podnikateľských obetí ako „pasenie oviec“. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Samotné uznesenie má 25 strán a obsahuje množstvo vplyvných mien politikov či podnikateľov, ktorých mal Kočner snahu držať v šachu. Vyšetrovatelia majú mať viaceré dôkazy, ktoré usvedčujú Kočnera z toho, že mal stáť za vraždou Kuciaka.

Mal u seba záznamy z Kuciakovho sledovania, ktoré odovzdal Zsuzsovej a ona ich posunula ďalej vrahom, tiež vedia, kde sa schádzali a ako a kde jej zaplatil. Kočner mal pôvodne snahu, aby Kuciak zmizol a nikdy sa nenašlo jeho telo, čo hovoril aj advokát Roman Kvasnica.

Spis obsahuje aj Kočnerovu komunikáciu so Zsuzsovou od roku 2012. S ňou sa dohadoval na získavaní materiálov na vplyvné osoby, aby ich mohol diskreditovať. „Tieto činnosti mali pre Kočnera veľký význam, nakoľko tým, že disponoval takýmito materiálmi na vplyvné osobnosti slovenskej politiky, prokuratúry, súdnictva a polície, mohol mať pocit neohrozenosti v prípadných trestných stíhaniach a za jeho trestnú činnosť, prípadne trestnú činnosť jemu blízkych osôb,“ uviedol vyšetrovateľ Peter Juhás.

Celý proces mali so Zsuzsovou volať pasenie oviec. Denník N opisuje, že za ovcu 1. kategórie dostala Zsuzsová od Kočnera 30-tisíc eur, za ovcu druhej kategórie 10-tisíc eur. „Alena Zsuszová sa snažila zabezpečiť dom alebo byt v Maďarsku, kde by Kočner zabezpečil svoje nahrávacie zariadenie ‚termostat‘‘‘, píše sa v policajnom dokumente.

Pravá ruka Zsuzsová

O Zsuzsovej píšu vyšetrovatelia ako o osobe, ktorá vykonávala kriminálnu činnosť s cieľom vydierať a korumpovať najvyšších predstaviteľov štátu, čím si zabezpečila trvalý zdroj príjmov. Už dlhšie je známe, že Kočner jej platil nemalé sumy.

Zároveň dával peniaze aj skupine okolo Petra Tótha, ktorý sledoval novinárov - celkovo 6 400 eur mesačne. Sledovanie vykonával Miroslav Kriak a ďalší dvaja zatiaľ neznámi ľudia. Kriak mal výdavky v tabuľke v počítači. „Bol presvedčený, že robí pre SIS. Bol v tom, že sú to peniaze štátu, a preto ich takto vyúčtoval na cent,“ tvrdia vyšetrovatelia.

V uznesení je aj fakt, že Kuciaka pred popravou lustrovali, ako tvrdí bývalý šéf finančného spravodajstva Pavol Vorobjov. Ten opisoval, že to robil na podnet exprezidenta polície Tibora Gašpara.

„Z výpovede utajeného svedka č. 1 bolo zistené, že o poskytovanie informácií zo systémov ministerstva vnútra sa staral Kočnerov kamarát Norbert Bödör, ktorý bol v rodinnom vzťahu s vtedajším policajným prezidentom Gašparom,“ konštatuje uznesenie. Gašpar podobné tvrdenia odmietal.

Uznesenie tiež spomína viacero SMS správ. S Jozefom Dučákom, ktorý je obvinený v kauze Technopol, si písali o tom, že prokurátor vydal pokyn na obvinenie. „Mediálny tlak..., klídek..., vždy sme to ustáli,“ napísal mu Kočner. Pôvodne mali pritom zavraždiť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku, ktorý dozoroval práve prípad Technopolu.

Na to si mali tiež najať skupinu pod Zoltánom Andruskóom, ktorý s ňou však otáľal napriek tomu, že prijal zálohu 20 000 € za túto popravu od Zsuzsovej. Podľa Denníka N sa naňho nahnevala a hrozila mu, že ho Kočnerovi ľudia zabijú a navrhla mu, nech „urobia“ aspoň Kuciaka. Andruskó to následne prenechal Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi, ktorí sú aj reálne obvinení.

Útek na lodi

Policajti píšu aj o tom, že Kočner si dopisoval s Tomášom Rajeckým, ktorý je známy z mafiánskych zoznamov ako člen skupiny Piťovci. Rajecký mu napísal, že Kočnera „chcú urobiť“. Kočner mu odpovedal, že s tým počíta, ale „prvý pôjde Bašternák“. „Treba sa pomaly zberať na odchod,“ napísal Kočner.

Rajecký mu odpísal: „Možno aj nie úplne pomaly a aj rýchlejšie.“ Kočner odpovedal: „Medzinárodné vody to istia. Loď máme vybavenú.“ Rajecký pre Denník N dodal, že Kočner je jeho veľmi blízky kamarát a písal si s ním skoro každý deň. „Mali sme aj kopec iných esemesiek, o babách, ktorá čo ako, to ste tam nenašli? Len toto vás zaujíma?“ dodal Rajecký s tým, že by bol prekvapený, keby si Kočner objednal vraždu.

Vedeli ste, že vás Kočner chce kompromitovať?

Ivan Uhliarik

bývalý minister zdravotníctva

- V živote som nemal informáciu, že by ma chcel vydierať, nikto ma nekontaktoval. Ani s ním som sa nestretol. Ľudsky som rád, že je to tak.

Juraj Miškov

exminister hospodárstva

- To, že mohli na mňa zbierať informácie, počujem po prvé od vás. Možno mi aj písala, ale neodpisujem ľuďom, ktorých nepoznám. Nesnažil sa ma vydierať.

Ľubomír Petrák

poslanec Smer-SD

- Nemal som informácie o tom, že chceli získať kompromitujúce informácie. Nie som si vedomý vôbec ničoho, čo by na mňa mohol nájsť.