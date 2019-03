Palonderova manželka Greppelová nedáva najavo, že už je pod čepcom: Prečo nenosí obrúčku?

Nedáva najavo, že už je pod čepcom!

Herečka Kristína Greppelová (34) sa minulý rok vydala za herca Tomáša Palondera (39). No zatiaľ čo známy ženáč hrdo nosí manželskú obrúčku, jeho nežnejšia polovička takú potrebu nemá. Hviezda seriálu Prázdniny Novému Času prezradila, prečo na prste nenosí symbol uzavretia manželstva a lásky ako mnohé vydaté ženy.

Kristína Greppelová a Tomáš Palonder si povedali áno minulý rok v septembri, keď oficiálne spečatili osemročný vzťah. No zatiaľ čo ženích si na manželskú obrúčku stále zvyká, o jeho zákonitej manželke sa to povedať nedá.

„Nikdy som nenosil rád prstene, toto je veľká zmena. Teraz, keď mám prsteň, tak sa niekedy pozastavím, že „čo to tu hľadá? Aha, jasné!“ Ale som rád, že ho mám,“ povedal Novému Času Tomáš, ktorého však zaskočilo, keď zbadal, že jeho manželka obrúčku nemá. „Som teraz zahanbená, ale mám snubný prsteň a ten nosím stále, odkedy som ho dostala, a nedávam si ho nikdy dolu,“ obhajovala sa Kristína, ktorá tak však svojho manžela priviedla do pomykova.

Ten sa totiž okamžite uisťoval, či prsteň nestratila. „Obrúčku mám doma, nestratila sa. Ale mám snubný prsteň, takže sa tiež môžem niečím popýšiť,“ vykľučkovala zo situácie Greppelová. Palonder to okomentoval slovami, že je to teda ešte akceptovateľné, ale isté je, že prstene ako symboly lásky majú pre neho veľký význam. „Spočiatku som hľadal niečo konzervatívnejšie, a tento prsteň sa na mňa usmial.

Potom som vošiel úplne náhodou do toho istého obchodu ešte raz a povedal som si, že to bude nejaký signál. Bol rozprávkový, aj Kristínka je taká rozprávková zasnená bytosť, tak som mal pocit, že sa jej to hodí,“ prezradil svoje prsteňové myšlienkové pochody ženáč, ktorý by nepochybne rád videl na prste svojej vyvolenej nielen snubák, ale aj obrúčku.