Už rastie zdravá bylinka: Toto všetko lieči medvedí cesnak

Aromatická bylinka, ktorú poznali už naši dávni predkovia, zvestuje koniec zimy.

Rastie skoro na jar v takmer každom našom vlhkejšom lese. Jeho výrazná vôňa, korenistá chuť a liečivé účinky sú známe už tisícky rokov. Má hojné využitie v kuchyni a pri liečbe mnohých ochorení. Viete, ako ju využiť?

Účinky na organizmus:

- výborne prečisťuje a detoxikuje

- pomáha pri zápche, plynatosti aj hnačkách

- odporúča sa pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení, optimalizuje vysoký krvný tlak

- zmenšuje bolesť kŕčových žíl

- zmierňuje časté migrény

- využíva sa pri liečbe astmy či zápalu priedušiek

- posilňuje imunitu

Ako ho zbierať?

Nájsť medvedí cesnak v lese je jednoduché. Je to zelená prízemná bylina, vyskytuje sa húfne a pokrýva veľké plochy pripomínajúce zelený koberec. Jednoznačne ho prezradí typická cesnaková vôňa, ktorá sa rozlieva celým lesom. Staršie a väčšie listy cesnaku bývajú horké, preto sa pri zbere sústreďte na mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo lahodnejšie.

Použitie

Najviac účinných látok si uchová v surovom stave. Bez tepelnej úpravy sa hodí nakrájaný na maslový chlieb, do nátierok, šalátov aj ako príloha k varenému jedlu. Pri varení sa dá skvele využiť do polievok a cestovín, jeho chuť výborne dopĺňa mäsové pokrmy.

Uskladnenie

- zamrazte ho

- vyrobte pesto

- namiešajte bylinkovú soľ

POZOR!

Medvedí cesnak sa nápadne podobá na konvalinku, ktorá je jedovatá. Rozlíšite ich vďaka výraznej typickej vôni cesnaku. Rastlinky majú aj odlišné kvety, ale to vám nepomôže, pretože kvitnúci medvedí cesnak sa už nezbiera.

Vyrobte si zdravé pesto

Potrebujete:

1 – 2 hrste medvedieho cesnaku

3 PL olivového oleja

1 PL kešu orechov

2 PL parmezánu najemno nastrúhaného

1 ČL soli

1 ČL citrónovej šťavy

Postup:

Medvedí cesnak si umyte a osušte. Spolu s ostatnými ingredienciami rozmixujte do hladka.

Domáca bylinková soľ

Potrebujete:

100 g soli

30 g medvedieho cesnaku

Postup:

Medvedí cesnak umyte a nechajte čo najviac oschnúť. Potom ho pokrájajte na väčšie kusy a vložte do mixéra. Mixér niekoľkokrát krátko zapnite a potraste ním tak, aby sa lístky nasekali na drobné kúsky, ale aby nevznikla jednoliata pasta. Prisypte soľ a ešte mixér nakrátko zapnite. Zmes nasypte do sklenenej dózy, uzavrite a odložte do chladničky. Nechajte týždeň odležať, občas pohárom zatraste, aby sa soľ nezlepila.