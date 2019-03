Neuveriteľný pohľad, ktorý nezvládne každý: Takto mame vyťahovali z brucha trojičky

Matka odhalila neskutočný moment pôrodu trojčiat.

Jessica Wattson (29) z Cheshire zverejnila fotografie svojich detí Sonnyho, Sidneyho a Betsy, aby ukázala rok ich života. Jej partner Will Avery (33) a ona snívali o tom, že budú mať ďalšie dieťa. Chceli, aby mal ich štvorročný Billy súrodenca. Napriek tomu, že obaja majú v rodine dvojčatá, zostali ako obarení, keď zistili, že Jessica má v bruchu až tri deti.

Obaja rodičia sa podľa Daily Mail veľmi tešili, keď zistili, že budú mať dvoch chlapcov a dievča, pretože pôvodne si mysleli, že budú všetci traja chlapci. "Bolo to neuveriteľné, keď sme zistili, že čakáme trojčatá. Will si najprv myslel, že si z neho uťahujem," povedala Jessica. Trvalo jej chvíľku, kým ho presvedčila, že to nie je žart. Potom bol však naozaj hrdý a každému hovoril, že sa stane otcom trojčiat.

Jessica ich porodila cisárskym rezom a tento zážitok si aj fotili a nakrúcali. Hoci je to zázrak zrodenia života, pohľad na niečo také nezvládne každý. Deti majú teraz rok a Jessica tvrdí, že aj keď sú si veľmi podobné, sú vo všetkom jedinečné. Fotografie z pôrodu trojičiek nájdete vo FOTOgalérii, nie sú vhodné pre citlivé povahy.