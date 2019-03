Test haluškových polotovarov: Ktoré chutia ako domáce?

Máte radi halušky, len vás odrádza ich príprava?

Alternatívou sú polotovary, či už v prášku, chladené alebo mrazené. Český spotrebiteľský magazín dTest sa najnovšie pozrel na to, ako veľmi sa podobajú alebo líšia od domácich halušiek. Odborníci prešli údaje na obaloch, pozreli sa na zloženie, prídavné látky, porovnali výživové hodnoty. Ktorý výrobok znesie nároky na domácu výrobu?

Kým práškové zmesi sľubujú najviac 16 % zemiakovej zložky, mrazené halušky majú až 70 % surových zemiakov. Lenže surové a varené zemiaky obsahujú veľa vody. „Takže 16 % sušených zemiakov dodá výrobku toľko sušiny ako 70 % surových zemiakov,“ tvrdí Vanda Jarošová z dTestu.

Najviac bodov v teste získali halušky v prášku Vitana, ktoré sa napriek prívlastku „slovenské“ vyrábajú v Česku, a mrazený polotovar Vinica. „Vystačili si iba s múkou, so zemiakmi a soľou, čo sme ocenili plusovými bodmi,“ pokračuje Jarošová.

Najhoršie dopadol výrobok Dr. Oetker, ktorého obal neuvádza podiel zemiakov. „Keď už sa rozhodnete pre polotovar, vyberajte taký, ktorý obsahuje čo najviac zemiakov a čo najmenej prídavných látok,“ dodáva Jarošová.

Niektoré obsahujú alergény

Sušené zemiaky, varené zemiaky, ale aj sušená zemiaková kaša a sušené zemiakové vločky. Od typu použitej suroviny závisí aj množstvo prídavných látok a „zlepšovadiel“. Kým najlepšie výrobky si vystačia s múkou, so zemiakmi a so soľou, tie ostatné obsahujú emulgátory a farbiace prísady a v niektorých haluškách zo sušenej zemiakovej kaše sa našli aj siričitany. „Väčšinou sa používajú, aby pomohli udržať svetlú farbu výrobkov zo zemiakov, bohužiaľ, sú to alergény,“ dodáva dTest.

Takto si ich pripravíte doma

● na najjemnejšom strúhadle nastrúhate 4 zemiaky

● pridáte 200 gramov hladkej a 200 gramov hrubej múky, vajce, soľ a toľko vody, aby vzniklo riedke cesto

● z cesta vytvarujete halušky buď pomocou cedidla s veľkými okami, alebo odkrajovaním malých kúskov

● hodíte ich do hrnca s vriacou vodou a asi 5 minút varíte

Vysoké nároky na bryndzu

Keď sa povie halušky, hneď sa žiada dodať - s bryndzou. No nie je bryndza ako bryndza. Tá správna obsahuje aspoň 50 % ovčieho syra. Český dTest zistil, že zo šiestich bežne dostupných výrobkov spĺňajú túto podmienku len dva a v obchodoch kúpime aj takú, ktorá má len 29 % ovčieho syra.

TOP 3

1. Bryndza plnotučná, 125 g, Agrofarma Červený Kameň

2. Bryndza, 125 g, Slatina

3. Bryndza plnotučná termizovaná, 100 g, Liptov