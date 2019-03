Toto nemajú nikde inde v strednej Európe: Unikátny spis zo súdneho sporu o majetky zo 14. storočia

Naozajstný unikát.

Taký dlhý dokument napísaný na pergamene nemajú nikde inde v strednej Európe. Pochváliť sa ním môžu iba v Spišskom archíve v Levoči. Na dlhočiznom pergamene je zaznamenaný majetkový súdny spor.

Dokument napísaný na pergamene pochádza z roku 1 332, je dlhý 14,63 m a široký 0,23 m. Ide vlastne o obdobu súčasných súdnych spisov. Je zrolovaný, a preto sa označuje ako rotulus. Vtedajší notár Ján z Gostyňa v ňom zaznamenal súdny spor dvoch cirkevných hodnostárov - ostrihomského arcibiskupa a jágerského biskupa, pod ktorého spadalo veľké územie súčasného Slovenska a Maďarska.

Sporili sa o právomoci nad takzvaným toryským dištriktom, ktorý sa rozprestieral na území terajšieho východného Slovenska. „Obaja tam chceli vyberať dane – desiatky.vysvetlila pracovníčka Spišského archívu Michaela Kurinovská, podľa ktorej v spore uspel ostrihomský arcibiskup.

Dokument sa skladá z 25 pergamenových membrán spojených pergamenovými prúžkami tak, aby sa jednotlivé časti nedali sfalšovať. „Rotulus je súčasťou súkromného archívu Spišskej Kapituly, ktorý sa nachádza u nás,” pripomenula historička Monika Fekiačová. Na dokument dávajú pozor.

Má totiž nevyčísliteľnú hodnotu. „Patrí ku kultúrnemu dedičstvu Slovenskej republiky,” podotkla. S rotulom sa zaobchádza len v bielych rukavičkách. „V miestnosti, kde ju uložený, sa dohliada na to, aby mala stabilnú teplotu a vlhkosť. Optimálne od 14 do 16 °C a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť od 40 do 60 percent,” uzavrel archivár Martin Petrinec.

Rotulus

Dĺžka: 14,63 m

Šírka: 0,23 m

Vznik: 1 332

Uchovaný pri teplote: 14 - 16 °C