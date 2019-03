Slováci v šprinte neprekvapili: Podarilo sa im splniť cieľ?

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe triumfoval v šprinte mužov na 10 km aj vo finále Svetového pohára v Holmenkollene.

Potvrdil zisk malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne, ktorý mal istý už pred piatkovými pretekmi. Druhý finišoval Talian Lukas Hofer (+31,7 s) a tretí bol Francúz Quentin Fillon Maillet (+35,0 s). Zo štvorice Slovákov na štarte dopadol najlepšie Michal Šíma na 51. pozícii s jednou chybou a mankom 2:21,7 min.

Oproti štvrtku sa Holmenkollen zahalil do hmly, ktorá komplikovala situáciu na strelnici. J. T. Boe mal malý glóbus istý, pred Rusom Alexandrom Loginovom mal priepastný 134-bodový náskok. Kráľ tohtoročnej sezóny päťkrát zo siedmich šprintov SP zvíťazil, raz ho zdolal Rus Loginov, raz krajan Christiansen a triumfoval aj na MS.

Ako prvý z favoritov na triumf sa predviedol čistou streľbou na oboch položkách Fillon Maillet, ktorý sa priebežne usadil na prvej pozícii. Prekonal ho až ďalší čistý Hofer s náskokom 3,3 sekundy. Výborne odštartovali obaja bratia Boeovci. Najprv predviedol čistú streľbu na ležke starší Tarjei a po ňom aj Johannes Thingnes. Obaja síce raz chybovali na stojke, no už istému víťazovi celkového poradia J. T. Boeovi to nepokazilo víťazné plány a opäť s najrýchlejším bežeckým časom prišiel do cieľa s vyše polminútovým náskokom pred dovtedajším lídrom Hoferom. Z ďalších pretekárov ho už nikto neohrozil a nemenili sa ani mená na ďalších dvoch pozíciách. Pre J. T. Boea to bolo už štrnáste víťazstvo v SP v sezóne, čím vyrovnal rekord Francúza Martina Fourcadea.

Kvarteto Slovákov Matej Kazár (št. číslo 4), Martin Otčenáš (52), Tomáš Hasilla (70) a Michal Šíma (110) bojovalo okrem individuálnych umiestnení aj o poradie v Pohári národov. V záverečnej disciplíne hodnotenia PN sa snažili posunúť z 18. priečky o jednu vyššie, aby aj v budúcej sezóne mohli štartovať štyria.

Ako prvý z nich vyštartoval Kazár, ktorý sa však nevyhol chybám a už na ležke musel dvakrát krúžiť na trestnom okruhu. Na stojke sa mu darilo o čosi lepšie, no s jedným okruhom navyše sa prepadol mimo Top 60 a obsadil až 77. miesto (+3:09,5). Otčenáš začal na ležke s jednou chybou, no vybuchol na druhej položke a dokopy s piatimi nesklopenými terčmi skončil až na 91. pozícii (+4:00,1). Hasilla s bilanciou 2+1 sa zaradil o dve priečky za Kazára (+3:15,00). Najlepšie si počínal posledný na štarte Šíma, síce minul jeden terč na ležke, no stojku zvládol bez chyby a obsadil 51. miesto. Ako jediný sa predstaví v sobotňajšej stíhačke, do nej sa prebojoval len druhýkrat v prebiehajúcej sezóne.