Košice odmietli olympijský festival EYOF: Záujem majú iné mestá!

Už je to odhlasované! Mesto Košice odstupuje od organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí na piatkovom mimoriadnom rokovaní rozhodli o ukončení všetkých aktivít smerujúcich k tomuto podujatiu. Za hlasovalo 20 poslancov, proti bolo 16 a dvaja sa zdržali.

Primátor Jaroslav Polaček sa vyjadril, že zmluva so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a s Európskymi olympijskými výbormi (EOV) je neplatná, keďže ju bývalé vedenie mesta nezverejnilo.

Na výsledok rokovania čakal aj SOŠV. Jeho prezident Anton Siekel predtým nepripustil, že EYOF 2021 by sa neuskutočnil na Slovensku. Vyjadaril sa, že pokiaľ by sa Košice rozhodli odstúpiť od organizácie, bude hľadať iné mesto, ktoré by sa zhostilo úlohy. „Vedenie SOŠV vyjadruje presvedčenie, že organizácia letného EYOF 2021 mohla výrazne pomôcť rozvoju športu v druhom najväčšom slovenskom meste a vybudovaniu novej, resp. rekonštrukcii športovej infraštruktúry,“ uvádza sa v stanovisku SOŠV, ktorý teraz musí situáciu urýchlene vyriešiť. Musí okamžite informovať šéfa Európskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča a rokovať so záujemcami spomedzi iných miest na Slovensku, ktoré by boli ochotné a schopné dôstojne zorganizovať letný EYOF 2021.

„Má sa konať už o 28 mesiacov, takže na hľadanie alternatívneho riešenia je veľmi málo času,“ dodáva SOŠV.