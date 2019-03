Tehotná Janka sa už viac nedokázala pozerať na bordel v okolí: Po prečítaní článku budete chcieť urobiť to, čo ona!

Už sa viac nemohla pozerať na neporiadok, ktorý bol takmer všade! Janka (37) z Dolných Otrokoviec (okr. Hlohovec) si povedala, že keď sa chce, tak všetko ide a hoci aj vo vysokom štádiu tehotenstva. Spolu s manželom, so synom a synovým kamarátom vyčistili okolie obce od čiernych skládok.

Rozhádzané pneumatiky, plasty, matrace a ďalší odpad sa povaľoval na každom kroku. „Keďže som na materskej a chodím stále po obci, vidím ten strašný neporiadok. Ľudia hádžu odpad len tak do prírody, čím ďalej viac. Strašne mi to trhalo srdce, že si krásnu prírodu znehodnocujeme,“ hovorí sympatická Janka.

Napriek tomu, že je v 8. mesiaci tehotenstva, spolu s manželom, so synom Dankom (7) a s jeho kamarátom Valentínom (4) sa rozhodli, že všetok neporiadok upracú. „Bola to makačka, upratovali sme takmer celý deň. Deti boli ukážkové. Chcem im týmto aj ukázať, že odpad nepatrí do prírody, ale do kontajnera,“ prízvukuje mamička.

Všetok bordel nahádzali do vriec a potom do jej súkromného auta a malej vlečky a odviezli pred obecný úrad, kde sa oň postaral starosta. Janku však jedna vec mrzí. „Brigádu sme chceli urobiť tak, aby bola verejná. Aj sme oslovili ľudí, aby sa k nám pridali, no, žiaľ, nakoniec to zostalo len na nás.“

Starosta obce nesmierne oceňuje prácu mladej rodiny. „Je nám ľúto, že ľudia tu vyhadzujú doslova všetko, dokonca aj živé zveratá. Som však rád, že niektorým našťastie naše prostredie nie je ľahostajné,“ uzavrel starosta Ján Maršala.