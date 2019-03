Po Emilovi z bratislavského gymnázia ide polícia: Za nenávistný status študenta 3 roky basy?!

Neuvážený krok!

Počas týždňa vyvolal na sociálnej sieti Facebook veľkú polemiku status Emila - tretiaka bratislavského gymnázia C. S. Lewisa. V ňom po víťazstve Zuzany Čaputovej (45) v prvom kole prezidentských volieb napísal, že „členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať“.

Emil sa neskôr za svoje slová ospravedlnil s tým, že išlo o satiru. Polícia to zjavne takto neberie a v prípade statusu preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu.

Internetové sociálne siete sú známe tým, že sa na nich ľahko šíria nenávistné, rasistické či xenofóbne výroky používateľov. Do diskusie v jednej zo skupín na facebooku statusom v podobnom znení prispel aj Emil: „Tak, Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitami ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ. Nech žije Zuzana! Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť!“

Študent ľutuje

Slová študenta následne rozšírili najmä dezinformačné portály, ale aj politici, ako sú poslanec Smeru Ľuboš Blaha či neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin.Študent Emil tak po nechcenej popularite zverejnil ospravedlnenie s tým, že išlo o satirický komentár, ktorým chcel poukázať na podobné výroky zo strany iných radikálnych používateľov facebooku.

„Veľmi ma mrzí, že som nad svojím konaním nerozmýšľal a na satirický opis situácie som volil jazyk neslušný, ofenzívny a nemiestny, skrátka, nehodiaci sa do slušnej diskusie. Chcel by som sa týmto ospravedlniť za všetky nepríjemnosti, ktoré som mojím nezrelým správaním spôsobil. Zároveň sa dištancujem od názorov, ktoré som propagoval,“ napísal Emil s tým, že si váži názory všetkých, či už kresťansky, alebo liberálne orientovaných.

Zároveň narážal na to, že v skupine sa komentáre v podobnom duchu vyskytujú často a mrzí ho, že propagujú diskrimináciu a dehonestujú názory iných. „Bola to práve táto frustrácia, ktorá ma podnietila k tomu - napísať inkriminovaný komentár,“ dodal.

Nahnevaný riaditeľ

Slová svojho študenta odsúdil aj riaditeľ Gymnázia C. S. Lewisa Dušan Jaura, podľa ktorého dostane prísny trest. „Obsah statusu nášho študenta nás hlboko pobúril, pretože nie je zlučiteľný s hodnotami, ktoré na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa vyznávame a ku ktorým našich študentov vedieme. Žiaľ, neodhadnutie kontextu a „literárneho štýlu“ bude mať svoje dôsledky. Veríme, že sa z toho poučí,“ napísal Jaura.

Podľa neho chcel Emil ukázať radikálom absurdnosť ich komentárov. Po nenávistnom statuse Emilovi zároveň pozastavili členstvo aj v Slovenskej debatnej asociácii. Emilovi rodičia rovnako hovoria, že ich syn nie je známy extrémistickými názormi.

„Myslel si, že je to vtipná satira. Zrejme to bolo spôsobené aj tým, že bol v zahraničí sám, prezidentské voľby silne prežíval a nemal to s kým zdieľať, tak hltal všetky súvisiace diskusie. Nedomyslel následky svojho činu a stále spracováva to, čo sa deje. Snaží sa sústrediť na štúdium,“ povedali pre Denník N.

Rodičov zároveň mrzí, že ich syn je zneužívaný na kampaň aj prostredníctvom dezinformačných portálov. „Veľmi si želáme, aby si uvedomili, že je to len dieťa a každý má v živote právo na omyl,“ dodali s tým, že Emil teraz dostáva výhražné odkazy, ktoré sú rovnako hlúpe ako jeho status, no rozhodne nie sú nevydareným pokusom o žart.

Polícia koná

Slovami mladého študenta sa začala zaoberať aj polícia. „Môžeme ubezpečiť verejnosť, že danou vecou sa zaoberáme. Zdôrazňujeme, že pre Policajný zbor nie je nikdy rozhodujúca politická orientácia danej osoby. Konáme vždy, ak existuje podozrenie zo spáchania trestného činu,“ uviedla polícia s tým, že v tomto prípade ide o podozrenie z trestného činu extrémizmu.

Podobné statusy riešila polícia aj v prípade viacerých kotlebovcov. Poslanec Stanislav Mizík na súde vysvetľoval, že status o kádrovaní podľa židovského pôvodu nepísal on, lebo nevie robiť s počítačom. Milan Mazurek tiež odmietal, že by extrémistické vyjadrenia o „rozprávke o mydlách zo Židov“ písal on.

Môže ísť o podnecovanie k nenávisti

Róbert Bános, advokát

- Za istých okolností by takýmto prejavom mohol byť spáchaný trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Podľa našich vedomostí orgány činné v trestnom konaní takéto veci riešia najmä na základe podnetov, avšak ťažko sa v obdobných prípadoch preukazuje úmysel páchateľa.