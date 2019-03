Aukčný dom chystá veľkú udalosť: Dražba u beatlesákov

Ak ste niekedy túžili vlastniť niečo, čo kedysi patrilo slávnym členom kapely The Beatles, máte jedinečnú príležitosť! Už 26. marca sa koná v Anglicku aukcia, na ktorej si môžete vydražiť napríklad zošit Paula McCartneyho (76) či okuliare Johna Lennona († 40).

Zošit patri medzi najcennejšie veci, ktoré sa budú dražiť. McCartney ho používal ešte ako tínedžer, keď študoval na chlapčenskom gymnáziu v Liverpoole. Doteraz ho vlastnila rodina, ktorá chce zostať v anonymite. Jeho vyvolávacia cena bude 3 500 eur, no predpokladá sa, že ho niekto kúpi za minimálne 10-tisíc. Dražiť sa budú aj viaceré fotografie či kazety, ktorých vyvolávacia cena bude oveľa priateľskejšia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V máji by sa mala konať ešte druhá aukcia, ktorú usporadúva aukčný dom Julien‘s Auctions v Kalifornii. Medzi vecami, ktoré pôjdu na predaj, bude aj bejzbalová loptička, podpísana celou kapelou. Odhaduje sa, že sa predá za 90-tisíc eur. No stále to nebude najdrahšia vec. Tou by mala byť podpísaná kópia albumu Yesterday and Today, ktorej cena sa môže vyšplhať až na 160-tisíc eur.

