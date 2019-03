Volvo prišlo s novinkou: Auto detektor, čo odhalí alkohol

Švédska automobilka Volvo je známa tým, že sa zaviazala vyrobiť do roku 2020 auto, v ktorom nikto nezomrie. Prispieť by k tomu mali nové senzory a kamery, ktoré zistia, či ste pili alkohol. Inštalovať ich chce od budúceho roka.

Spoločnosť si od nového systému sľubuje, že zachráni množstvo životov. Mal by totiž zistiť, či sa vodič sústredí na cestu a aj to, či sa mu nezatvárajú oči. Okrem toho bude sledovať jeho reakčný čas, pohyby a dodržiavanie jazdy v jazdných prúdoch. Takto bude auto vedieť, či vodič nie je pod vplyvom alkoholu a aj to, či nezaspáva.

Ak systém zaznamená podozrivé správanie, auto spomalí. Ak sa nič nezmení, opýta sa vodiča, či je v poriadku. Ak by neodpovedal, auto by malo byť schopné zastaviť. Novinka by mala byť inštalovaná najprv do áut typu SUV, a to od budúceho roka. Ak sa systém osvedčí, na rad prídu aj menšie modely.