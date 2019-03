Stredoškoláci hlasovali v simulovaných voľbách: Kto by sa stal prezidentom?

Ak by v nadchádzajúcich prezidentských voľbách volili stredoškoláci, prezidentkou by sa stala Zuzana Čaputová.

Získala by takmer o 50 percent hlasov viac ako jej protikandidát Maroš Šefčovič. Vyplýva to z výsledkov simulovaných prezidentských volieb, ktoré medzi stredoškolskou mládežou realizovalo občianske združenie (OZ) Pre stredoškolákov.

Na simulovaných voľbách sa 18. až 20. marca zúčastnili študenti starší ako 15 rokov zo 128 gymnázií a stredných odborných škôl v 54 mestách a obciach na celom Slovensku. "Hlasovalo čosi cez 31 000 oprávnených voličov," informovala na piatkovej tlačovej konferencii členka organizačného tímu projektu Karolína Schwabová s tým, že za oprávnených voličov organizátori považovali žiakov stredných škôl starších ako 15 rokov.

Organizátori poukázali aj na vyšší počet neplatných lístkov v porovnaní s prvým kolom (takmer 8 percent). Vysvetľujú si to tým, že sa mnohí žiaci snažili hlasovať protestne, napríklad dopísali na hlasovací lístok meno iného kandidáta. Vyšší počet neplatných hlasov bol na cirkevných školách. "Na siedmich školách bol napríklad počet neplatných hlasov vyšší ako počet hlasov, ktorý získal Maroš Šefčovič," dodala Schwabová.

Volebné komisie na stredných školách tvoria študenti. "To je dôležité preto, aby sme stredoškolákov vtiahli priamo do toho procesu," vysvetlila koordinátorka projektu Veronika Cigáneková. Cieľom projektu je podľa nej aktivizovať mladých ľudí a zvyšovať ich participáciu vo voľbách a povedomie o politike. "Aby si uvedomili, že to nie je vzdialená vec, práveže sa ich to dotýka v každodennom živote," dodala.

Organizátor platformy Študentských volieb, združenie Pre stredoškolákov je od roku 2012 nielen informačný portál pre mladých ľudí, ale aj program neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom Slovensku. O prezidentských voľbách sa im napríklad podarilo zorganizovať 90 workshopov, odštartovali tiež spoluprácu s portálom zmudri.sk. OZ bolo aj organizátorom simulovaných Študentských volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 a Študentských komunálnych volieb 2018. V roku 2019 plánuje zorganizovať aj simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu.