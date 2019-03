Hanba pre Slovensko: Košice nezorganizujú olympijský festival mládeže

Mesto Košice odstúpi od organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021.

Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí na piatkovom mimoriadnom rokovaní rozhodli o ukončení všetkých aktivít smerujúcich ku konaniu 16. ročníka tohto podujatia v Košiciach. Stotožnili sa tak s odporúčaním, ktoré na štvrtkovom rokovaní prijala Mestská rada. Megahanba v Košiciach pokračuje: O mládežníckom festivale sa hádali hodiny Poslanci zároveň požiadali primátora Jaroslava Polačeka o vypracovanie akčného plánu dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na najbližšie štyri roky, do ktorej by mesto investovalo minimálne 10 miliónov eur. Na tento účel použijú úver v maximálnej výške 10 miliónov eur. Po prerokovaní v príslušných komisiách a schválení mestským zastupiteľstvom následne tento akčný plán zapracujú do Koncepcie rozvoja športu na roky 2015 - 2020.