Milan Škriniar je na roztrhanie: Chce ho Real aj Barcelona!

Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar zaujal predstaviteľov španielskych klubov FC Barcelona a Real Madrid.

Tím zo Štadióna Santiaga Bernabéua aj mužstvo z Camp Nou by ho chceli získať do svojho kádra počas najbližšieho letného prestupového obdobia, čo potvrdil aj jeden z hráčových agentov zo spoločnosti Stars and Friends Mithat Halis.povedal Halis pre web denníka Marca a dodal: "Existuje totiž mnoho agentov, ktorí sú ako kanibali a sústredia sa na to, aby hráča umiestnili tam, kde je oňho záujem."Predstavitelia "bieleho blatu" či "blaugranas" sa podľa Halisa musia zmieriť s tým, že 24-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom nebude lacná záležitosť.dodal Halis.Milan Škriniar patrí medzi pevné opory "nerazzurri", ktoré pravidelne nastupujú v základnej jedenástke klubu. Za účastníka Serie A odohral 24-násobný slovenský reprezentant už 75 súťažných duelov a tréner Luciano Spalletti sa viackrát vyjadril, že je nepredajný.