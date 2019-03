Obrovská chyba belgického brankára: Najviac sa na ňom bavil Hazard

Fatálna chyba brankára Thibauta Courtoisa mohla pripraviť futbalistov Belgicka o dôležité kvalifikačné body v stretnutí proti Rusku.

Vo štvrtkovom zápase I-skupiny o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy síce bronzový tím z MS 2018 zvíťazil 3:1, avšak celkový dojem z dobrého výkonu domáceho mužstva pokazila práve opora medzi tromi žrďami.Ten ho zozadu obral o loptu, ku ktorej sa dostal Denis Čeryšev a po jeho úspešnom zakončení do prázdnej bránky sa prakticky "začínalo odznova".

"Myslím si, že Courtois pozerá na internete príliš veľa mojich videí a potom sa snaží driblovať ako ja. Nejde mu to však rovnako, predsa len je vyšší a je to preňho komplikovanejšie. Akonáhle však bude na internete tráviť ešte viac času, môže sa mu to podariť," vtipkoval po zápase na adresu svojho spoluhráča medzi tromi žrďami Eden Hazard, citoval ho web rtfb.be. Zverencov španielskeho trénera Roberta Martíneza napokon táto chyba nemusela mrzieť. Práve spomenutý kapitán tímu E. Hazard sa dvomi gólmi postaral o obrat. Krátko pred polčasovou prestávkou premenil pokutový kop a po zmene strán pridal aj tretí zásah "červených diablov".

"Eden je hráč, ktorý dlhodobo podáva vyrovnané výkony. Je priam impozantné, ako dokáže viesť tím v dôležitých chvíľach. Je to futbalista svetovej extratriedy," povedal na adresu svojho zverenca Roberto Martínez a na webu Európskej futbalovej únie (UEFA) ďalej doplnil: "Z našej strany to bol veľmi zaujímavý zápas, v ktorom sme ukázali našu vyspelosť a ozajstné tímové cítenie.Iná nálada vládla na strane hostí. Tím organizátorskej krajiny ostatných MS, ktorý sa doma prebojoval až do štvrťfinále, sa dokázal gólovo presadiť iba vďaka chybe súperovho brankára a smerom dopredu toho veľa neukázal. Do priestoru bránky vystrelil iba dva razy.skonštatoval po zápase tréner Ruska Stanislav Čerčesov. "Z tohto duelu si nemôžeme zobrať príliš veľa pozitív. Vedeli sme, že proti takému hviezdami nabitému súperovi to bude náročné, ale prehra nás sklamala. Musíme sa poučiť z chýb a zlepšiť sa," doplnil strelec jediného gólu hostí Čeryšev.