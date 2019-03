Tvár kampane za brexit Nigel Farage sa pustil do Mayovej: Medzinárodné poníženie Británie

Dohoda o odložení brexitu predstavuje pre Britániu medzinárodné poníženie, uviedol v piatok britský europoslanec Nigel Farage, ktorý bol pred referendom v roku 2016 jednou z hlavných tvárí kampane za brexit.

Britská premiérka Theresa Mayová prijala ponuku lídrov krajín Európskej únie, ktorí sa vo štvrtok na summite v Bruseli jednomyseľne dohodli, že poskytnú Spojenému kráľovstvu odklad vystúpenia z EÚ. "Včera večer to bolo (pre Britániu) medzinárodné poníženie," povedal Farage v rozhovore pre televíziu Sky News. V tejto súvislosti spomenul výsledky prieskumu Sky News, podľa ktorého až 90 percent Britov považuje za ponižujúci spôsob, akým ich vláda pristupuje k otázke brexitu.

Verejná mienka v Británii sa podľa Faragea "veľmi rýchlo presúva" v prospech brexitu bez dohody. "Ľudia už majú dosť tejto agónie - chcú sa prestať strachovať a chcú žiť ďalej svoje životy," vyhlásil euroskeptický europoslanec. Príslušnú zmenu postoja však podľa neho v britskom parlamente zatiaľ nebadať.

Farage by sa - ako uviedol - veľmi rád stiahol z politiky, ak by došlo k brexitu bez dohody. Ak však dôjde k dlhšiemu odkladu brexitu, má v úmysle v májových voľbách obhájiť svoje kreslo v europarlamente. Potvrdil tiež svoj, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová. Podľa vlastných slov by radšej riskoval dlhší odklad brexitu alebo nové voľby, ako by dopustil schválenie tejto dohody.

Prístup premiérky Mayovej k brexitu je podľa Faragea katastrofálny a preto ju čaká politický pád. "Čoskoro bude preč. Ako skoro? To neviem," vyhlásil.

Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení. Keby sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Britská premiérka pôvodne žiadala o možnosť odkladu brexitu do 30. júna.

Nigel Farage je bývalým šéfom Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP). V súčasnosti zastupuje túto euroskeptickú pravicovo-populistickú stranu v Európskom parlamente.