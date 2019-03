Tereza dostala v Pakistane prísny trest: Dokáže sa vrátiť do Česka? Veľavravné slová exministra

Vráti sa do rodnej zeme? Češka Tereza Hlůšková (22) dostala v Pakistane trest 8 rokov a 8 mesiacov basy za pašovanie.

Mladá Češka si poriadne zavarila vlani v januári, keď jej letisková kontrola v Pakistane našla v batopžine 9 kíl heroínu. Okamžite skončila za mrežami. Tento týždeň ju súd posadil do väzenia na osem rokov a osem mesiacov. Blondínka rozsudok psychicky nezvládla a okamžite sa zrútila.

Češka Tereza Hlůšková by sa chcela vrátiť do rodnej krajiny. Celý proces ale komplikuje skutočnosť, že Česká republika nemá s Pakistanom podpísanú dohodu o vydávaní väzňov. Českým diplomatom zároveň zväzuje ruky aj to, že proces s Terezou sa ešte neskončil. Mladá žena totiž chce podať voči rozsudku odvolanie.

Český exminister zahraničia Cyril Svoboda má ale pre Terezu celkom pozitívne správy. „Myslím si, že bude vydaná do Českej republiky,“ povedal Svoboda pre iDnes.cz. Exminister vysvetlil, že hoci by sa vydanie podarilo, Tereza si bude musieť odpykať celý trest. „Pokiaľ bude pani Hlůšková právoplatne odsúdená a podarí sa jej dostať späť do Českej republiky, aj tak si bude musieť zvyšok svojho trestu odpykať,“ dodal pre iDnes.cz Svoboda.