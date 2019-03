Žena († 50) si chcela urobiť fotku: Stačil okamih a už jej nepomohli kamaráti

Fotka ju stála to najcennejšie! Žena sa chcela zvečniť na skale, zmietla ju náhla vlna.

Tragický prípad sa odohral na škótskom pobreží. Agnes Proudhorn-Smith († 50) bola s niekoľkými kamarátmi na prechádzke pri mori. Zrazu sa chcela zvečniť na skale. No ženu zmietla do vody silná vlna. Kamaráti jej už nemohli pomôcť. O niekoľko hodín už záchranári vylovili z vody len jej mŕtve telo.

„Dáma bola turistka, ktorá si chcela spraviť niekoľko fotiek na skale a zrazu ju zasiahla vlna a stiahla do vody. Bola s malou skupinou ľudí, ale tí jej nedokázali pomôcť. V tom čase bolo dosť chladno a vlny boli vysoké. Ukazuje to, aké nebezpečné je more,“ cituje The Sun člena pobrežnej stráže Paula Finnegana. „Skaly sú veľmi klzké,“ dodal člen mestskej rady John Mitchel.

Agnesino úmrtie vyšetruje polícia. Zatiaľ nič nenaznačuje podozrivé okolnosti. „Smrť v súčasnosti ešte nie je vysvetlená, hoci počiatočné dôkazy naznačujú, že neexistujú žiadne podozrivé okolnosti. Sme vďační za pomoc našich partnerov v záchranných službách a verejnosti v súvislosti s týmto incidentom,“ vyhlásila inšpektorka Jane Nicolson.

Nejde o jedinú tragédiu, ktorá sa na danej pláži odohrala. V roku 2013 totiž vlna zmietla do mora 45-ročnú ženu a z vody tiež vytiahli už len jej mŕtve telo.