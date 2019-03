Mamička si všimla na fotke synčeka zvláštnu škvrnu v jeho oku: Detail, ktorý mu zachránil život

Mamička zachránila život synčekovi. Detail na fotke odhalil nebezpečnú diagnózu.

Emily Smith (23) z britského Bognor Regis ako každá matka rada fotí svojho synčeka. Jedna fotka však odhalila niečo nečakané. Jaxson (3) mal na snímke v očku sivú škvrnu. "Blesk z fotoaparátu mu ožiaril celú tvár. Vyzeral rozkošne a potom som si všimla tú škvrnu v jednom oku. Pozrela som si aj staršie fotky s bleskom a bola na každej," cituje Emily portál Mirror.

Vystrašená mladá žena zobrala chlapčeka hneď na druhý deň k lekárke. Vtedy len 11 mesačnému Jaxonovi diagnostikovala retinoblastóm - vzácnu formu rakoviny oka. Doktorka priznala, že ak by si Emily nevšimla škvrnu na fotke, rakovinu by neodhalili kým by nebolo neskoro. "Povedala, že za svoju 16-ročnú prax sa s niečím takým nestretla. Bolo to ako začiatok nočnej mory, no Jaxon bol nesmierne statočný," spomína.

Chlapček bol na operácii a podstúpil aj chemoterapiu. Jeho zdravotný stav bol odvtedy ako na hojdačke. V júli 2017 mala Emily a jej partner dôvod na radosť, pretože nádor sa stal stabilným a chlapček už nepotreboval žiadnu liečbu. O šesť mesiacov neskôr prišla tvrdá rana. "Boli sme zdrvení. Nádor začal opäť rásť, napriek tomu, že Jaxson na svoju predchádzajúcu liečbu reagoval tak dobre," prezradila Emily. Ďalšia náročná liečba priniesla svoje ovocie a po desiatich mesiacoch je jeho stav stále stabilný.