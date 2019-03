Text piesne pre Švidraňovú napísal Milan Lasica: Odkaz nadržaným chlapom

Slovenská speváčka, herečka a skladateľka Barbora Švidraňová zverejnila svoj druhý sólový singel Máš čas, ku ktorému ponúkla aj videoklip. Skladba pochádza z albumu Fenix (2016), ktorý vydala s Basie Frank Band.

Hudbu nového spracovania skladby zložila interpretka spolu s bratom Šimonom Švidraňom. Text napísal Milan Lasica. ,,Skladba Máš čas má pre mňa veľký význam. Pán Milan Lasica ju pre mňa napísal v čase, keď to na mňa presne sadlo, akoby vystihol obdobie, v ktorom som sa nachádzala. Pamätám si, keď som otvorila mail od neho a zaliali ma zimomriavky šťastia. Skladba sa už v klasickejšom, jazzovejšom aranžmáne nachádza na albume Fenix. Bolo mi však ľúto, že sa tento krásny text nedostal viac k ľuďom, a tak sme sa s bratom Šimonom rozhodli, že skladbu prearanžujeme do popovejšej formy," vysvetlila Švidraňová.

Text skladby má pre speváčku viacero významov. Jedným je, že sa netreba ponáhľať vo vzťahu a láske. ,,Veľa žien u nás je tlačených spoločnosťou, v podstate v každom veku. To, čo najviac trápi ľudí v mojom okolí je: však ty už máš dieťa a nie si vydatá? Čo budeš robiť ako slobodná matka? No čo vám poviem. Budem žiť. Najlepšie, ako viem. Tak toto je taký milý odkaz pre všetky ženy, ktoré cítia tlak spoločnosti - neponáhľajte sa, máte čas. Rozmyslite si to dobre. Každý potrebujeme niečo iné, pre každého je pripravená iná cesta. Nemusíme presne zapadať do škatuliek. Dokonca, ak sa nechcete vydávať, tak je to v poriadku. Plnohodnotný život sa dá žiť rôznymi formami. Pokiaľ sa vydávať chcete, nech sa páči, ale netreba to robiť len preto, že si to želá vaše okolie," skonštatovala mladá rodáčka zo Žiliny.



Pieseň je tiež podľa Švidraňovej o rozdielnom vnímaní lásky u muža a ženy. ,,Chlapi sa veľmi radi ponáhľajú pri intímnostiach. Snažia sa rýchlo dostať ženu do postele, nemajú trpezlivosť na dvorenie, na zvádzanie. Nevedia si vychutnať čaro nedosiahnuteľného. Neviem prečo sa boja, že im ujdeme. Pomalé milovanie je oveľa vzácnejšie a spirituálnejšie. Samozrejme, aj divoká vášeň má svoje čaro, ale v živote sú dôležitejšie veci ako sex na jednu noc. Skladba pomenúva rozdielne vnímanie lásky u muža a ženy. Alebo ak to chceme nazvať kontroverznejšie - u ľudí s mužskou alebo ženskou sexuálnou energiou… Pretože sú aj ženy, ktoré sú drsnejšie, maskulínne, nepripustia si city, pretože sa boja zranenia, a tak vyhľadávajú len lásku na krátko. A, naopak, sú muži, ktorí sú vnímaví, nežní, chcú sa ženiť, mať deti, majú v sebe citlivejšiu energiu a láska je pre nich viac ako sex," vyjadrila sa.

Vnímaj prítomný okamih, neži v minulosti, ani sa príliš neboj o budúcnosť. Je dobré a dôležité mať plány, ciele, sny… Ale treba žiť v súčasnosti. Keď sa človek naučí byť vďačný za to, čo dnes má, nebude ľutovať minulosť a budúcnosť sa bude zdať oveľa svetlejšia," prezradila speváčka.Videoklip k novinke si interpretka sama produkovala a je tiež autorkou jeho námetu. Spolu s ňou sa v ňom predstavili tanečníci zo skupiny CreDance. O choreografiu sa postaral Laco Cmorej. Klip, rovnako ako jej debut Príď domov, vznikol pod taktovkou MASAHI films.Mám v klipe dve tváre - som nežná čistá Nevesta Hôľ alebo Bohyňa Živena, pretože ako hrdá Slovenka milujem náš folklór a naše tradície. A som aj dramatická talianska vdova, ktorá už zakúsila Dolce Vitu aj všetky útrapy lásky," vysvetlila Švidraňová.